今日必看8分鐘｜蒙面賊半夜爆竊士多 ｜長發麵家結業這位也捧場

旺角砵蘭街士多遭蒙面賊半夜爆竊 失約數千元銀頭貨物

今（30日）午11時許，警方接獲香港旺角砵蘭街215號一名女店舖負責人報案，指懷疑其士多鋪遭到爆竊。警方接報到場調查，發現現場有搜掠痕跡。店舖負責人梁小姐透露，她今早約11時如常到上址開鋪，初時見到貨物散落一地，以為是老鼠所為，惟看到兩側陳列的貨物不翼而飛，驚覺店舖遭到爆竊。

逾十惡煞持長傘木棍闖旺角麻雀館破壞 西九反黑接手調查拘一男

旺角花園街一間曾經捲入收數風波的麻雀館被人刑事毀壞。今日（30日）上午11時46分警方接報，有十多名身穿黑衫、黑褲的戴帽男子，手持長傘、木棍闖入花園街102號一間麻雀館搗亂，打爛枱櫈之後離開。旺角警區反黑組接手調查，拘捕一名涉案男子。警員進入麻雀館繼續調查。

元朗七旬男工起重機運鋼筋-疑機件故障致擊中頭部墮地當場身亡

元朗發生奪命工業意外。今日（30日）下午1時26分，警方接報指，一名年約70歲男工人於元朗青山公路-屏山段工作一個工地，用起重機搬運鋼筋期間，被一紮鋼筋墮下砸中，當場身亡。警員以白布遮蓋遺體，布被鮮血染紅。其他在場工人協助調查。

荃灣老圍村業主登門追租捱斬 兩敗俱傷同被捕

荃灣發生斬人血案。今（29日）晚約7時14分，一名60餘歲男子報稱在老圍村一村屋對開馬路邊遭人斬傷，他面、腳中刀，負傷報警，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，幸當時他仍然清醒。消息稱，報案人為上址一村屋業主，事發時駕駛電單車登門追租，期間與30餘歲男租客發生爭執，有人揮刀追斬。警方趕抵調查後，發現涉案租客亦有刀傷，需送往仁濟醫院，其後以涉嫌「傷人」將涉案業主及租客拘捕。現場一輛電單車旁遺下大灘血漬，警方帶同搜索犬追尋兇器下落。

美國參議員涉藏槍來港 稱成功過安檢不知情 准2千元簽保守行為

美國華盛頓州參議員Stephen Jeff Wilson本月21日與妻子乘機來港時，發現其手提行李內攜有一支未上彈左輪手槍，他遂自行向海關申報，因而被控無牌管有槍械罪。案件今（30日）在西九龍法院再提堂，控方同意以簽保守行為方式處理，主任裁判官蘇文隆遂頒令撤回控罪，讓他承認案情後，自簽2,000元，守行為24個月，並下令充公涉案手槍。

長發麵家｜「四太」梁安琪趁最後營業幫襯 檔主：多謝支持好畀面

屹立深水埗的老字號「長發麵家」今日（30日）正式結業，這家老麵檔在過去70多年，以牛腩麵、魚蛋麵等賣到街知巷聞。最後一日開檔，下午已吸引大批新知故友前來品嚐「最後一碗麵」，在云云「老饕」中，有已故「賭王」何鴻燊「四太」梁安琪的身影，臨走前還與麵檔拍照留念。

世紀黑雨｜黃大仙中心地下低層周二重開 牛奶冰室最快11月中復業

黃大仙中心北館地下低層在9月初「世紀黑雨」期間，因受到水淹而封閉。領展公布，在歷經54日的復修工程後，將於明天（31日）重新對外開放。受影響的十間商店包括牛奶冰室，目前正內部裝修，最快可於11月起陸續復業。

萬聖節．多圖｜大小「鬼怪」搞旺蘭桂坊 旅客讚氣氛較內地好

星期二（31日）才是萬聖節正日，不過今晚（29日）適逢星期日夜晚，已有不少人提早到中環蘭桂坊慶祝萬聖節，街上到處都是「厲鬼」及大小「鬼怪」，部份人更是精心打扮，務求要夠嚇。

有內地旅客晚上特意到蘭桂坊感受節日氣氛，她認為蘭桂坊很有節日氣氛，因為香港市民對於萬聖節的參與度較內地多，加上今年疫情完結，不用再戴口罩，「終於可以化裝了。」