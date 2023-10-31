施政報告提減骨科輪候時間　四聯網持續上升　九龍中新症等100周

施政報告2023提出下年度骨科、耳鼻喉科的穩定新症輪候時間需減10%，醫管局今日（31日）公布去年10月至今年9月專科門診穩定新症輪候時間最新數字顯示，骨科、耳鼻喉科分別有聯網需要輪候超過100個星期，其中港島西、九龍中、九龍西及新界東的骨科輪候時間不跌反升，九龍中的耳鼻喉科重災， 需等107 星期，即超過兩年。另外，九龍西聯網眼科輪候時間持續嚴峻，穩定新症最長輪候時間繼續上升至219星期，即要等上接近四年零三個月才可以看到醫生。



醫管局10月 31日公布去年10月1日至2023年9月30日專科門診穩定新症輪候時間，骨科、耳鼻喉科均分別有聯網需要輪候超過100個星期，則接近兩年。(資料圖片)

九龍中聯網骨科及耳鼻喉科分別須輪候100周及107周

近年的施政報告均有提出縮短醫管局專科門診輪候時間，上周三（25日）新一份施政報告亦提出2024-25年度，減少耳鼻喉科及骨科兩個專科穩定新症的輪候時間10%。

醫管局今日公布最新一期的專科門診輪候時間，在去年10月1日至今年9月30日專科門診穩定新症輪候時間，九龍中的骨科、耳鼻喉科為重災區，分別要輪候100個星期及107個星期，約等上兩年才可以看醫生。

九龍西聯網眼科輪候時間持續上升 穩定新症最長等219周

另外，港島西、九龍中、九龍西及新界東的骨科輪候時間不跌反升，當中九龍西骨科輪候時間更大幅上升四星期至90星期。九龍西聯網的眼科輪候時間則持續嚴峻，多月來輪候時間均超過200星期，穩定新症最長輪候時間繼續上升至219星期，則要等上接近四年三個月，才可以看到醫生。