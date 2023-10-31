福島核污水｜日領事：多重監測已確保安全　對港府仍禁水產感遺憾

受福島排放核污水影響，中國及香港早前禁止進口日本水產，對當地水產業造成衝擊。日本駐香港總領事岡田健一今日（31日）在記者會上，對港府至今仍禁日本水產進口表示遺憾，又稱目前實施的多重監測，已可確保日本水產品的安全。



領事岡田健一（左一）表示，對於港府禁令感到遺憾，又指如今多重監測已可確保日本水產品的安全性，希望可以釋除香港市民的疑慮。（陳葆琳攝）

31國今夏已撤銷禁令

日本於8月24日啟動第一輪核污水排放工作，港府隨即禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉共10個都縣的水產品進口，禁令至今仍然生效。

岡田健一指，已有31個國家，於今年夏天取消日本貨品的進口限制。（陳葆琳攝）

日本駐香港總領事岡田健一表示，對此感到極為遺憾，並指全球約200個國家中，已有31個國家，於今年夏天取消日本貨品的進口限制，除了內地、香港、澳門，只有俄羅斯、北韓等少數國家批評核污水的排放危險。

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他又提及，過去兩周，國際原子能機構（IAEA）、包括中國在內的第三方分析機構的專家來到日本，就福島縣的海水和水產品採樣，確認日本政府和東京電力公司的核污水排放工作正在按計劃安全展開，加上國際原子能機構已於福島核電站設立常設辦事處，相信多層架構的監測，可確保日本水產品的安全性。

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福島核電站水產品成份分析 無超世衞水質標準

日本水產廳增殖推進部研究指導課長谷川裕康指，日方排放核污水之後，每星期四次分析福島核電站南面及北面海域之中魚類、海藻、貝類及甲殼類的氚濃度，以作監察。他稱，有關水產樣本，直至現在均沒超出世界衞生組織的標準。