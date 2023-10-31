學聯旺角會址被撬鎖及CCTV　署名侯叔其告示指會強行進入物業

香港專上學生聯會（學聯）位於旺角威特商業大廈9樓的會址被人撬開門鎖，而門外的閉路電視上星期亦被剪斷電線。撬門的男子在大門貼以「侯叔其」名義發出的公司告示，聲言或會強行進入兩個物業並威脅會毀壞學聯的財物。



學聯指已就事件報警，並正諮詢法律意見，不排除採取法律行動，又嚴正警告馬逢國、李乃堯、侯叔其、謝偉俊等人及其代表，切勿嘗試強行進入上述兩個物業，或強行處理、清除或丟棄上述兩個物業內的物品。



學聯今日（31日）在Facebook上發聲明，指發現數名不知名男子自稱「学联及学生活动基金有限公司」代表，曾以暴力方式企圖進入該會於威特商業大廈9樓及金輪大廈8樓A室的兩個單位，並涉嫌刑事毁壞閉路電視裝置。而涉嫌非法入侵、刑毁的男子曾張貼以「侯叔其」名義發出的公司告示，聲言或會強行進入兩個物業並威脅會毀壞學聯財物。

學聯續指，學聯及學生活動基金公司本來是為了支持該會而成立的，公司只是代學聯持有上述兩個物業。而學聯多年以來，亦合法使用兩個物業作會務之用，一切有關兩個物業的開銷亦由本會負擔，惟去年馬逢國、李乃堯、侯叔其等人委聘謝偉俊律師行，強搶公司控制權，繼而刪去學聯在公司所佔的權益和代表權，而被馬逢國、李乃堯、侯叔其、謝偉俊等人控制的公司亦已向本會幾位前幹事提出訴訟，要求本會上遷出上述兩個物業。

學聯指已就事件報警，並正諮詢法律意見，不排除採取法律行動，又嚴正警告馬逢國、李乃堯、侯叔其、謝偉俊等人及其代表切勿嘗試強行進入上述兩個物業，或強行處理、清除或丟棄上述兩個物業內的物品。

旺角威特商業大廈9樓會址註冊文件提及「若無學聯的書面同意，業主不能出售或轉讓或處置該物業」。

業主為學聯及學生活動基金 前身名學聯旅遊

旺角威特商業大廈9樓會址的業主為「香港學聯旅遊部有限公司」，業主在1993年12月註冊信託文件，將會址交予香港專上學生聯會（學聯），並以學聯為信託受益人。註冊文件提及「若無學聯的書面同意，業主不能出售或轉讓或處置該物業」。

另外，旺角金輪大廈8樓A室的業主同樣為「香港學聯旅遊部有限公司」，在1984年10月同樣註冊了信託文件， 將單位交託予學聯。

現時張貼牆上通告的「學聯及學生活動基金有限公司」，於1994年改名而成。該公司的前身就是涉事單位的業主「香港學聯旅遊部有限公司」。該公司董事有侯叔祺、古瑞森、李乃堯、甘志強、馬逢國及梁柏頌。