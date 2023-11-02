廣華醫院電線槽疑偷工減料　盧寵茂：如有違規會按合約追究責任

《香港01》報道廣華醫院新大樓疑有人偷工減料，使用較政府要求次一級別的電線槽，醫管局昨（1日）指已自行委託獨立專家調查事件。醫衞局局長盧寵茂今（2日）指，政府一向注重醫院的質量安全，又多謝傳媒「通知」醫管局同事做調查，醫管局已找第三方抽樣進行實驗室檢驗塗層。他又指，醫管局有專業團隊負責驗收，惟塗層並非高風險項目，一般由供應商確認和寫明指標，「如果發現有違規，會按合約追究責任。」



《香港01》發現，廣華醫院新大樓疑有人偷工減料，使用較政府要求次一級別的電線槽。醫管局在接獲查詢時，一度否認並指兩項由總承建商主導「自己查自己」的檢測初步結果都符合標準，惟在記者追問後，昨晚主動公布發新聞稿指已自行委託獨立專家調查事件。

醫衞局局盧寵茂今早回應提問時指，政府一向注重醫院的質量安全，好多謝傳媒先通知醫管局同事做調查，醫管局會按一貫機制調查。他又指，雖然現場環境數據可以參考，但同到現場環境不同因素影響，認為不可以以此為指標，醫管局已找第三方抽樣進行實驗室檢驗塗層。

醫衞局局長盧寵茂。（歐嘉樂攝）

他指出，有關塗層屬於防鏽和保護作用，不涉及建築結構安全，亦不會對醫院職員和病人構成風險。他補充，若發現材料不符標籤和合約標準，會按招標合約商討補救和處罰措施，初步評估若需要糾正，病人服務不會受影響；若涉刑事和欺騙行為，會交由執法部門處理。

被問到醫管局在檢收工程項目是否出現問題，他表示，醫管局有專業團隊負責驗收，惟塗層並非高風險項目，驗收過程不會檢查塗層厚度，一般由供應商確認和寫明指標，「如果發現有違規，會按合約追究責任。」