最新詐騙手法速報｜騙徒冒港鐵寄免費票盗資料　麥明詩遭利用詐騙

騙案無休止，幾乎每日都會收到詐騙來電，「入境處最後一次通知」、「消費券提醒你」、「順豐多次未能聯絡你」、「大灣區地產有樓盤介紹」，即使cut完線，但轉頭又響過不停。



打開手機睇facebook，充斥不少假專頁，「六叔」、「青姐」、「沈大師」、「十優港姐」、「女明星」，齊齊教你「投資必勝法」；就連不少高官名人都被挪用身份，成為了廣告主角，「失去了一切」、「證實了這個消息」、「他不知道正在錄影」。



各位讀者，如果日常生活都有遇到各類型騙案，歡迎報料《香港01》，WhatsApp 6511 0101或電郵hk01@hk01.com，集合大家的力量，共同建立防騙平台，一同全城防騙。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

反詐騙協調中心

守網者Cyber Defender FB專頁

．12月13日

．網上流傳，有騙徒假冒港鐵寄出港鐵免費全年車票，邀請收件人掃描二維碼去啟動全年車票，藉此盜取電話資料。港鐵澄清，並沒有經郵寄方式送出免費全年車票，亦沒有要求收取車票的人士使用二掃碼掃描。港鐵續指，近日沒有發出任何免費全年車票，會就事件報警。

．12月12日

．中信銀行(國際)有限公司（「信銀國際」）呼籲公衆人士及客戶提高警覺，留意網址爲zxgj89[.]com,zxgj82[.]comandzxgj75[.]com的虛假網站。中信銀行聲明與上述虛假網站絕無關係，並已經通知香港警務處及香港金融管理局。如有疑問，或曾向上述網站提供個人資料，請致電（852）22876767（選擇語言，然後按7）與該行聯絡。

．12月11日

．傳承教育（8195）發聲明稱，就若干社交媒體平台上出現對集團非執行董事麥明詩開設投資理財課程、群組之消息作出澄清。公司稱，麥明詩並沒有開設任何的「投資理財班」，或與任何機構合作開設課程，亦沒有開設任何即時通訊或提供投資建議的群組。現階段集團與麥明詩，並無計劃推出任何課程。未來若有任何其他合作，會在集團官方渠道公佈。公司又提醒，如公眾懷疑被騙或遇到可疑的邀約，請報警求助，避免造成損失。

．12月8日

．香港金融管理局呼籲提高警覺，留意一個由理慧銀行有限公司（Livi Bank Limited）所發出關於欺詐社交媒體帳戶的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。Livi Bank Limited在新聞稿提醒客戶及公眾人士慎防懷疑欺詐 Facebook 帳號，並指其品牌資料（包括商標、名稱及圖像元素）在未經授權的情況下於有關 Facebook 帳號中被使用。

Livi Bank Limited稱與以下懷疑欺詐 Facebook 帳號沒有任何關係，呼籲客戶及公眾人士切勿經以上網頁提供任何個人資料或進行任何交易。

• hxxps://www[.]facebook[.]com/profile[.]php?id=100081482692812



• hxxps://www[.]facebook[.]com/profile[.]php?id=61554512783133



．12月6日

．證券及期貨事務監察委員會舉行記者會，就一宗懷疑虛擬資產相關欺詐行為告誡公眾，涉事的實體分別以「香港數字研究院」或「HongKongDAO」及「BitCuped」的名稱運作。

證監會表示， BitCuped在其網站上聲稱「 Laura Cha」及「 Nicolas Aguzin」分別擔任其主席和行政總裁，與香港交易及結算所有限公司主席史美倫英名姓名Laura Cha、以及港交所執行董事兼行政總裁歐冠昇的英名姓名Nicholas Aguzin一樣，但兩人實際上均與BitCuped無關。

．司法機構呼籲市民提高警覺，提防經由電郵帳戶「Jason Ding <Jason@judiciary.hk>」及「<jasonding@judiciary.hk>」發出的電郵，有關電郵訛稱由香港特別行政區司法機構發出。司法機構已就事件向警方報案。

警隊網罪科facebook專頁「守網者」稱早前加入一個名為「尚高線上俱樂部 G18」的WhatsApp投資貼士群組，驚見有騙徒在群內假冒名風水師，現身發放投資貼士招搖撞騙。（警隊網罪科facebook專頁「守網者」）

．警隊網罪科facebook專頁「守網者」稱早前加入一個名為「尚高線上俱樂部 G18」的WhatsApp投資貼士群組，驚見有騙徒在群內假冒名風水師，現身發放投資貼士招搖撞騙。

專頁稱短短一周，警方接報超過142宗網上投資騙案，總共損失逾8000萬元。當中有六成案件涉及加密資產，其餘涉及中港股票。專頁稱「玲玲老師可否指點迷津，如何化解投資騙局？」

專頁稱，如遇到以下詐騙投資平台或手機App，應避之則吉：

DFCF （假冒同名證券公司）



ftplus



Inchoi



OKX（假冒虛擬資產平台）



沪聯戶融



易方達 （假冒同名資管理公司）



祥瑞寶



港易聯創



惠理通



GLPT



Qtsm



ZJ-JYS



WDZB



CNAMC



．警方反詐騙協調中心指近日有市民收到來電顯示為25511808、84462110、83391185、82850110、26682331的詐騙電話，騙徒自稱內地派出所執法人員來電（東湖派出所2551 1808、皇崗口岸派出所8446 2110、83391185、蓮花派出所8285 0110以及招商派出所 2668 2331），訛稱市民出入境證件遺失後被他人冒用開立電話卡而違反內地法例，要求提供個人資料配合案件調查，否則將會被限制出境。警方提醒，騙徒會以VOIP改號軟件技術更改來電顯示號碼，假冒成內地執法機關電話向市民致電，市民應小心提防。

．12月5日

．警方網罪科「CyberDefender守網者」Facebook貼文稱 ，毒App 近日以假冒外賣平台「戶戶送」姿態出現。日前，一名男子看到社交專頁的贊助貼文聲稱出售馬來西亞美食並轉至WhatsApp查詢，其間被誘騙按連結安裝與「戶戶送」同名的Android 毒App訂貨，並在毒App輸入銀行戶口登入名稱、密碼及理財PIN碼。騙徒其後登入其網上銀行戶口轉走$130萬元存款。

警方指，由9月至今已接報18宗以毒App手法盜取存款的報案，總損失逾$507萬元，其中四人安裝假冒「戶戶送」毒App後，被盜取共$305萬。該毒App 亦曾以不同名稱出現，包括：

．戶戶送



． Deliveroo v11.1



． Deliveroo v3.9



． Deliveroo (3)



．12月4日

．中國銀行（香港）提醒客戶及公眾人士慎防偽冒短訊自稱是中銀香港職員，誘使客戶及公眾人士透過 WhatsApp 作進一步聯絡並加入一個聲稱分享投資心得的社群，該短訊內容帶有可疑連結，銀行與該等短訊沒有任何關係，並已將有關情况知會金融管理局及警方。

hxxps://wa[.]me/+85260305974

hxxps://wa[.]me/+85290548596

hxxps://chat[.]whatsapp[.]com /CpFVzhZAuH1JAixLpAOF7z

．12月2日

．澳門司法警察局接獲市民檢舉，指收到“朋友”WhatsApp訊息，稱於7-11便利店舉辦的抽獎活動中獲得獎金2,000元，要求事主提供信用卡照片及一次性驗證碼以便將獎金存入事主信用卡內。由於對方頭像為其朋友，故事主相信並照辦，其後事主手機收到多筆信用卡交易短訊方知被騙，向司法警察局報案求助。

澳門司法警察局指，騙徒透過手機通訊軟件進行詐騙屢見不鮮，司警局反詐騙協調中心呼籲市民時刻保持警惕，在任何情況下都不要向他人傳送銀行卡資料，尤其是信用卡號碼、安全碼和一次性驗證碼等；如遇到親友透過網絡或電話索要以上述資料時，應直接致電對方查核事件真偽。

澳門司法警察局呼籲市民時刻保持警惕，在任何情況下都不要向他人傳送銀行卡資料。（澳門司法警察局網頁）

．12月1日

．醫管局表示收到威爾斯親王醫院報告，指該院接獲市民通知，收到以錄音形式發出聲稱來自威爾斯親王醫院的電話，要求按指示領取文件，院方已就事件向警方報案。醫管局重申公立醫院如需要聯絡病人，一般會透過職員親自致電病人，並提供相關資料以核實雙方身份，市民不要向來歷不明的來電提供任何個人資料，如接到懷疑詐騙電話應向警方求助。

．近期不少旅行社受假專頁困擾，有騙徒開設大量名稱相同或相近的假專頁進行網購詐騙。警隊網罪科facebook專頁CyberDefender 守網者盤點近兩個月標籤在「防騙視伏器」和轉交平台移除的假冒旅遊服務專頁。專頁稱，假專頁除了缺乏藍剔認證外，它們在「專頁透明度」的相關資訊也大致發出「伏味」。

．11月30日

． 虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」涉嫌詐騙，超過150多人報警。警方CyberDefender 守網者專頁公布，騙徒不斷轉變網址，試圖避開「防騙視伏器」的警示和警方追查，警方由10月起已標籤了32個與Hounax相關的網站，並轉交有關機構進行移除或攔截。

警隊網罪科facebook專頁「守網者」披露32個與Hounax有關的網址，提醒市民慎防墮騙，相關網址如下：

．11月29日

． 警方網罪科「CyberDefender守網者」Facebook貼文稱 ，發現近日有人在網上交易平台兜售「門票」，聲稱可參加於11月30日晚上在尖沙咀星光大道一帶舉行的私人活動。

貼文稱，據悉，上述活動屬私人性質，亦只限受邀請人士參加。另外，主辦單位並沒有向公眾銷售門票，而受邀人士於活動當日需經由主辦單位核實身份，才能進入活動範圍。

．11月28日

．資深股評人陳永陸，早前被騙徒利用其名氣開設假冒網站，誘騙投資者加入網上投資造成損失。「陸叔」接受電台訪問，強調他沒有開設社交平台帳號，網上存在好多「假陸叔」，他本人亦不認識虛擬貨幣，更不會叫人投資，對於有人因此受騙而感到不開心，他呼籲投資者小心任何平台的言論，謹記投資有風險，股評人分析只是作參考，投資是自行判斷。

．11月27日

．反詐騙協調中心指，近日多名市民收到自稱廣華醫院及香港中文大學醫院職員的預錄語音來電，要求市民提供個人資料收取醫療文件。

反詐騙協調中心指，各醫院一般透過職員親自致電聯絡病人，並會提供相關資料以核實雙方的身份，提醒市民時刻保持警覺，不要向來歷不明的來電提供任何個人資料。

市民可向相關醫院查詢：

廣華醫院網站、總機電話2332 2311

香港中文大學醫院網站、總機電話3946 6888

．11月26日

．警方指假冒八達通騙案湧現，上一個星期內共接獲至少71人報案，涉及損失逾21萬元。警方指，騙徒透過短訊誘使公眾按連結進入偽冒八達通網站並輸入個人資料，從而騙取財產。此外，坊間近日出現一款名為「八達通(內測)」的疑似毒App，能取得Android 用戶手機存取權限及入侵手機。

．11月25日

．警方目前接獲88宗有關虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」的騙案，受害人達131名，年齡介乎19至78歲，單筆損失最高達413萬元，而涉及的總騙款更加高達1.1億元。

HOUNAX聲稱與某金融機構合作，但事實為虛構，每當受害人希望贖回資金時候，所謂的投資平台經理就會透過不同藉口拒絕，或指示受害人繳付高昂手續費，最後受害人無法取回資金，所謂的投資平台經理或客服亦都會消失得無影無蹤，受害人隨後更被踢出群組。

．《香港01》接獲市民求助，指8月尾經社交網站加入了一個股市投資群組，由於獲利不多，被人遊說轉而投資虛擬貨幣，並下載「HOUNAX」應用程式。其後她投入200多萬元本金，經過一段時間有所斬獲，目前戶口有1000多萬元。當她想出金時，卻被不同方式阻撓。最近「HOUNAX」表示被惡勢力查黑資金，要求用戶交出5%保證金以證清白，否則會凍結戶口，血本無歸。以《香港01》接獲的個案，事需要額外交出57萬元，才可以為自己「洗白」，確定戶口是本人操作，方可出金至銀行戶口。

．11月24日

．東瀛遊公布由7月下旬起發現102個偽冒專頁詐騙顧客，收到超過兩萬宗客人查詢，其中一個用東瀛遊標誌及簡稱的Facebook專頁「EGL Tours」近期推出國泰商務機位買一送一優惠，約3,000元可坐商務機位來回東京，比經濟機位還要便宜，吸引不少人留意。該個有10萬網民追蹤的專頁，與東瀛遊官方專頁名稱只少了「東瀛遊」三個字，幾可亂真。

．明愛醫院收到市民通知，指收到以錄音形式發出聲稱來自明愛醫院的電話，要求他按指示提供個人資料領取文件，院方已就事件向警方報案。

．恒生銀行呼籲慎防冒充該行Facebook 賬戶和隨附域址 「 hxxps://hangseng[.]web-hk-logiin[.]com 」 及另一個「hxxps://hangseng[.]apply-hk[.]com」的域址，恒生指相關域址會連結至偽冒網站及WhatsApp 賬戶，偽冒賬戶顯示恒生的商標，會誘導用戶提供個人資料或 e-Banking 登入資料以購買產品或服務。

．11月23日

．佯稱透過手機按掣就可賺取佣金的「刷單騙案」套路，至今仍然有人中招。CyberDefender 守網者最新上載《刷單受害人．中伏七部曲》，提示「搵錢之餘都要識睇路」。

CyberDefender 守網者最新上載《刷單受害人．中伏七步曲》。（CyberDefender 守網者專頁）

．11月22日

．針對源自非本地的詐騙電話，保安局指電訊商今年3月底至今攔截了超過140萬個以「+852」為開首的可疑來電，而今年5月1日起，電訊商已就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息，提醒用戶有關可疑來電源自香港境外，至9月已發出大約1800萬個話音或文字訊息提示。

．11月21日

金管局及八達通公司今日（21）分別指出，網上再出現假冒八達通卡公司發出的欺詐短訊，內附連結讓市民點擊至未經授權網站或流動應用程式，要求客戶輸入手機號碼、驗證碼及其他個人資料。金管局並提醒市民，若曾向有關網站、流動應用程式或短訊，提供個人或戶口資料，或進行任何交易，應向警方報案。

目前已知涉及的欺詐網站及流動應用程式，包括：

hkgift[.]octopoues[.]com



hktc[.]octoepus[.]xyz



hktc[.]octopluse[.]xyz



hktc[.]octopue[.]xyz



hktc[.]oetopus[.]xyz



hktc[.]otopousi[.]xyz



hkoctop[.]octoques[.]xyz



hkoctopus[.]octoques[.]xyz



hkoctop[.]com



ocshk[.]octopues[.]xyz



octopuses[.]xyz



octp[.]octopuses[.]xyz



octopues[.]com



octopusect[.]com



exuecsn[.]com/CSL[.]apk



．11月20日

．社交媒體冒起兩個聲稱出售「香肉」的專頁，警方接獲漁農自然護理署轉介，經初步調查，懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」之名要求顧客轉賬繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。假app誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。

．中國銀行（香港）公布，已暫停個人及企業手機銀行在Android裝置的螢幕截圖及錄影功能，直至另行通知。中銀香港解釋，近日市面上發現有騙徒以不同藉口欺騙用戶於其流動裝置安裝附有惡意軟件（Malware）的手機應用程式，取得客戶網上銀行登入資料，新規定為保障客戶利益，該行提別提醒用戶切勿用Jailbreak（越獄）或Root機等手法改裝流動裝置。

．11月17日

．有市民使用Android手機登入毒App購物，結果被盜取銀行存款。警方facebook守網者表示毒App最近以「嘉壹百貨」名稱出現。其中兩名男受害人早前在社交平台看到平售燒乳豬的贊助貼文，經WhatsApp與賣方查詢訂購。賣方隨即提供連結要求二人先下載毒app「嘉壹百貨」，並在App內搜尋貨品及支付運費25元。他們不虞有詐，經App展示的虛假銀行登入頁面，輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼。及後兩人發現其銀行戶口在不知情下被轉走1.2萬元及9,000元。

11月12日

．警方「鑽鋒」行動一周內拘捕223人，涉款1.8億元。當中最高單一受騙款項超過910萬元港幣，自稱銀行數字資產高級分析師的騙徒在網上以租樓名義，接觸一名80歲女退休人士，取得信任後要求受害人匯款，得手後卻不知所終。

．11月10日

．警方facebook守網者發文指出，港人熱衷炒股，騙徒便看中股民心態，在社交平台假扮名人、財經分析師、藝人發出投資貼士帖文，引人入局後便叫股民安裝投資App，轉帳款項作投資本金，結果股民無法提取款項。警方短短一星期內，便接獲逾150宗網上投資騙案，合共損失高達1.1億元，包括八旬婦人被騙走逾300萬元。

．警方觀塘警區拘捕一名「彈票黨」成員，37歲被捕男子在社交平台，經一個「搵快錢」廣告被詐騙集團招攬，多次透過銀行匯入與交易不相符金額的空頭支票，試圖欺騙賣家寄貨。惟入票兩個工作天後，賣家始發現交易未能完成，方知被騙。

．11月3日

警務處反詐騙協調中心指，近日接到不同公私營機構報案，指收到自稱學校職員或老師的騙徒來電，訛稱需要訂購大量食物及用品。其後，騙徒要求賣家向指定供應商代為訂購昂貴貨品。騙徒為了減低賣家疑心，經銀行入票機將空頭或無效支票存入賣家帳戶，進行假轉帳。

中心指，騙徒除了假冒學校職員或老師外，亦會假冒公私營機構職員致電或發信息給商家要求墊付貨款代訂。公眾不應單憑騙徒提供的電話號碼便相信其身分，應該在公眾網頁向相關機構查證，並留意銀行的「可用餘額」是否有該筆款項。

．11月1日

名人投資騙案

假冒名人的投資廣告。（守網者fb）

警隊網絡安全罪案調查科的facebook專頁「守網者」在11月1日發帖，過去一週，警方接報超過110宗網上投資騙案，總共損失金額逾$1億元。日前便有一名女士誤信投資貼文並按下連結，進了了一個名為「KKR 環球財經交流群-68群」的群組，群內的「客戶服務員」游說她下載虛假投資App，最終損失超過600萬元。

過去一周在報案出現的虛假投資App：



．ETH-EOS



．MetaTrader5



．EXZQ



．中華通



．滬聯戶融



．富安達



．易方機構證券



．​10月31日

偽冒AlipayHK釣魚電郵

AlipayHK提醒，市面出現冒充AlipayHK名義的釣魚電郵詐騙， 偽冒電郵為onyungsvb@outlook[.]com (支付宝hk)，偽冒網站為https://dvitadvisorsllp[.]com/-/HK/Login[.]php?page=login

．10月31日

偽冒「易通行」欺詐短訊

運輸署指，有短訊冒充「HKeToll」名稱發出，並附有超連結至偽冒網站（GOV.eTollHK.xyz），企圖欺騙收件人付款及騙取其車牌號碼及信用卡資料。

▼長者電話騙案宣傳圖片▼



▼警方拍片教市民揭破網上情緣及網上投資騙案▼



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▼警方「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼

