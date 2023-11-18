騙案新法即時「報」｜再有假冒八達通短訊　賣香肉假app盜存款

騙案無休止，幾乎每日都會收到詐騙來電，「入境處最後一次通知」、「消費券提醒你」、「順豐多次未能聯絡你」、「大灣區地產有樓盤介紹」，即使cut完線，但轉頭又響過不停。



打開手機睇facebook，充斥不少假專頁，「六叔」、「青姐」、「沈大師」、「十優港姐」、「女明星」，齊齊教你「投資必勝法」；就連不少高官名人都被挪用身份，成為了廣告主角，「失去了一切」、「證實了這個消息」、「他不知道正在錄影」。



各位讀者，如果日常生活都有遇到各類型騙案，歡迎報料《香港01》，WhatsApp 6511 0101或電郵hk01@hk01.com，集合大家的力量，共同建立防騙平台，一同全城防騙。



反詐騙協調中心

守網者Cyber Defender FB專頁

．11月21日

金管局及八達通公司今日（21）分別指出，網上再出現假冒八達通卡公司發出的欺詐短訊，內附連結讓市民點擊至未經授權網站或流動應用程式，要求客戶輸入手機號碼、驗證碼及其他個人資料。金管局並提醒市民，若曾向有關網站、流動應用程式或短訊，提供個人或戶口資料，或進行任何交易，應向警方報案。

目前已知涉及的欺詐網站及流動應用程式，包括：

hkgift[.]octopoues[.]com



hktc[.]octoepus[.]xyz



hktc[.]octopluse[.]xyz



hktc[.]octopue[.]xyz



hktc[.]oetopus[.]xyz



hktc[.]otopousi[.]xyz



hkoctop[.]octoques[.]xyz



hkoctopus[.]octoques[.]xyz



hkoctop[.]com



ocshk[.]octopues[.]xyz



octopuses[.]xyz



octp[.]octopuses[.]xyz



octopues[.]com



octopusect[.]com



exuecsn[.]com/CSL[.]apk



．11月20日

社交媒體冒起兩個聲稱出售「香肉」的專頁，警方接獲漁農自然護理署轉介，經初步調查，懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」之名要求顧客轉賬繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。假app誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。

．11月1日

名人投資騙案

假冒名人的投資廣告。（守網者fb）

警隊網絡安全罪案調查科的facebook專頁「守網者」在11月1日發帖，過去一週，警方接報超過110宗網上投資騙案，總共損失金額逾$1億元。日前便有一名女士誤信投資貼文並按下連結，進了了一個名為「KKR 環球財經交流群-68群」的群組，群內的「客戶服務員」游說她下載虛假投資App，最終損失超過600萬元。

過去一周在報案出現的虛假投資App：



．ETH-EOS



．MetaTrader5



．EXZQ



．中華通



．滬聯戶融



．富安達



．易方機構證券



．​10月31日

偽冒AlipayHK釣魚電郵

AlipayHK提醒，市面出現冒充AlipayHK名義的釣魚電郵詐騙， 偽冒電郵為onyungsvb@outlook[.]com (支付宝hk)，偽冒網站為https://dvitadvisorsllp[.]com/-/HK/Login[.]php?page=login

．10月31日

偽冒「易通行」欺詐短訊

運輸署指，有短訊冒充「HKeToll」名稱發出，並附有超連結至偽冒網站（GOV.eTollHK.xyz），企圖欺騙收件人付款及騙取其車牌號碼及信用卡資料。

▼長者電話騙案宣傳圖片▼



▼警方拍片教市民揭破網上情緣及網上投資騙案▼



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▼警方「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼

