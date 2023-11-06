教大下學年起加強師德教育　實習評專業操守　成績表列達標與否

教師專業操守近年備受關注，教育大學於2024/25學年起強化師德教育，例如調整課程加強學生認知老師「應做與不應做」的行為、邀請實習學校為師訓生評核專業操守、必須北上交流等。另外，學生成績表上亦會列出操守及道德要求是否達標。



被問到增設的道德操守培訓會否對準教師規範過多，教大校長李子健認為，作為教師固然要有專業自主，但首先要裝備自己，強調大學須做好質素保證以培養人才，又稱培養教師的初心是希望他們能熱誠地投入專業。



香港教育大學將於2024/25年起，強化師德教育及引入全新的學士課程元素，（洪芷菁攝）

因應教育局去年底推出《教師專業操守指引》，教大於24/25學年改革教育課程，加強師德培訓，包括調整與教師專業操守與道德相關的兩門必修科目內容，例如學生須認識教師「應該」與「不應」做的行為 ；完成實習後要做深入反思，思考如何在實際教學環境應用指引。全日制教育學士及雙學位課程學生均需修讀，每科計3個學分。

增「三重認證」邀校長教師評核 確保師訓生遵操守指引

教大副校長鄭美紅表示，教大將增設學校體驗「三重認證」，學生必須在與實習有關課程（3學分）及兩次實習中取得合格成績。為全面審視學生於不同階段能否展現對《教師專業操守指引》的認識和應用，校方會邀請實習夥伴學校的校長或教師一同參與評核表現；邀請學生參加小組面試及答辯，由實習學校協助做模擬面試及評估。

學生道德操守科目及實習的評核表現將列於成績表上，鄭美紅表示，若學生品格達標，成績表會顯示已通過教師專業操守及道德要求，否則會顯示該科不合格。她指，如學生在道德操守科目「失手」，校方設重讀及重考安排；若實習的操守評核不達禁，則要視乎什麼原因通過不到，如涉及教育技巧或處理學生問題，將會提供學生導修課及增潤課程，讓學生修讀，以取得合格成績。

另外，鄭美紅指，師訓生需修讀一共四節、不計學分的聯課學習活動，包括「誓言典禮」，激發學生思考教師對學生成長的意義，及撰寫「給自己的信」，許下對教師行業的承諾及期許等。

被問對準教師會否規範過多 校長：大學須有質素保證

被問到課程加強道德操守培訓後，會否對準教師規範過多，教大校長李子健認為，作為教師固然要有專業自主，但學生首先要裝備自己，大學亦須有質素保證以培養人才。他表示，培養教師的初心是希望他們熱誠地、終身投入專業發展，為香港、國家甚至世界作出貢獻，而非為取得學位。他強調，立德樹人，厚德日新，要培養學生不斷累積、實踐道德修養，並且與時並進。

（左起）教大研究生院院長谷明月、教大校長李子健、教大應用政策研究及教育未來學院聯席副院長顧敏康、教大副校長鄭美紅。（洪芷菁攝）

開設國家安全與法律教育中心 增國安教育必修科

另外，教大將於2025/26年起，所有學課程將增設新學習元素，包括數碼能力、國安及法律教育、創新創業及國情體驗。

教大將開設全新的國家安全與法律教育中心，並設有「國安及法律教育」科目，屬必修科目，佔兩個學分，讓學生認識國家憲法、基本法、國安發及相關法律知識。李子健透露，今年聖誕節以前會舉行中心成立啟動儀式。

負責領導該中心的教大應用政策研究及教育未來學院聯席副院長顧敏康表示，教大原本設有涉及國安及法律內容的課程，例如通識教育課、正向與價值教育課程，新設科目是基於現有基礎上「做加法」。顧敏康表示，學生需要參加考試，如不合格需重考或重讀，而目前課程及教材仍在設計中。

國情體驗方面，教大增設必修的「內地學校體驗」。（資料圖片）

引入國情體驗 必須到內地學校實習、探訪交流

國情體驗方面，教大增設必修的「內地學校體驗」，安排所有主修教育的學生前往內地實習、探訪及交流，以便他們掌握內地的最新的發展，擴展眼界。而非主修教育的學生則需必修「Language,Work and Cultural Immersion in Mainland China」學科，透過不同經驗學習活動體驗大灣區或內地生活、文化或工作。鄭美紅舉例，環保課程的學生會到四川體驗生活及服務；體育課程的學生可以參觀內地體育設施，或到體育學院實習或受訓。

應用學習科入學計分比重增1.5倍

教大目前全面承認「應用學習」為文憑試選修科成績， 鄭美紅表示，2024/25學年起，個別課程對相關的應用學習科目（乙類科目）的分數比重將會增至1.5倍，讓考生可按個人興趣選擇課程。例如，達標並表現優異/達標並表現優異（I）由3分乘以1.5倍為4.5分；達標並表現優異由4分乘以1.5倍為6分。個別課程列表，可參考教大相關網頁。