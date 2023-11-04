稱房屋問題逐漸有答案　何永賢鼓勵有意置業青年要上進找穩定工作

「解決劏房問題」工作組昨日舉行首次會議，房屋局局長何永賢今（4日）出席電台節目時形容召開會議是踏出第一步，又指以往房屋議題總是聯想到有很多問題，但今本屆政府在房屋政策尋找更多供應後，大家想到房屋問題時已逐漸有「答案」。



她又提到，剛公布的《長遠房屋策略》指公屋/綠置居和資助出售房屋比例維持7:3，指由於仍有13萬人正輪候公屋，如調整相關比例，輪候時間或會因而延長，故暫時未計劃改變比例。她又指，隨著供應愈來愈多，資助房屋的數目亦會相應增加，鼓勵有意置業的年輕人要找一份穩定的工作以「上車」，「要上進，搵份穩定嘅工。」



《施政報告》提出成立的「解決劏房問題」工作組，相關小組在昨日已開會。房屋局局長何永賢今出席商台節目《政經星期六》表示，小組會從面積、單位通風情況、有無獨立廁所等方向思考劣質劏房的定義，「洗手間都沒有一個牆或房間開、門都無，係馬桶隔離瞓覺，我都見過，咁差劣嘅衞生環境一定唔得。」

她又強調非為劏房設分級制，「我諗好似考試咁，如果有個標準，有啲合格同唔合格，有啲係僅僅唔合格，都會畀佢補充，畀啲時間修正小問題成為合格。」

各局於昨日的會議就劏房問題有了初步交流，不同部門就各自政策範疇匯報已做的工作、未來可以做的工作，並討論目前已有的數據可如何協助掌握劏房戶的情況。

至於在訂立標準後如何解決劣質劏房，她表示，小組會考慮不同的行政手段，包括考慮現有的《建築物條例》及《消防條例》是否空間需要再填補、是否需立法配合等，另亦會考慮是否需要設立登記制度，以達至防止增生的效果。

劏房與公屋不宜直接掛勾 促劏房戶申過渡性房屋

何永賢形容工作組召開會議是踏出了第一步，重申在劏房議題上不能過分急進，要慢慢調研，又指政府現時正收集不同的建議。她補充，不希望將劏房與公屋直接掛勾，因公屋政策是從整體考慮，現時居住的劏房的住戶其實已可以申請過渡性房屋，「今日都有選擇」，認為住在過渡性房屋可以有鄰里互相協助，而關愛基金亦會提供轉校、搬屋的津貼予劏房戶搬屋，呼籲不要再猶豫。

房屋局局長何永賢。（資料圖片／梁鵬威攝）

未計劃改公屋/綠置居和資助出售房屋七三比例

何永賢又提到，剛上任時第一步就是去探訪劏房屋，當時談到房屋議題的感覺就是「問題、問題、問題」，目前政府已提出多項房屋政策，大力提出未來十年的房屋供應，為解決劏房提供了條件和「底氣」，「慢慢大家諗喺房屋問題，就會諗到啲答案喇。」

剛公布的《長遠房屋策略》指公屋/綠置居和資助出售房屋比例維持7:3，她表示，由於仍有13萬人正輪候公屋，如調整相關比例，輪候時間或會因而延長，故暫時比例上未有改變。不過，她同意，資助房屋是置業的重要階梯，隨著供應愈來愈多，資助房屋的數目亦會相應增加，「當個餅做大，三成嘅實數都會加大」。

她指出政府已放寬按揭保險成數，銀行提供9成按揭貸款，惟向銀行借貸要做壓力測試，鼓勵有意置業的年輕人要找一份穩定的工作，「要上進，搵份穩定嘅工」，強調未來資助房屋的數目會持續增加，「睇到成個大局，大家可以籌謀。」