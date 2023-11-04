林定國批美國議員制裁如「胖虎」死性不改　稱自己非大雄不會驚

美國跨黨派議員提出法案， 要求將多位本港法官、檢控官和官員列入「制裁名單」，包括律政司司長林定國等。林定國今（4日）出席電台節目回應，再次比喻美國政客為卡通片《多啦A夢》中的胖虎，依然「死性不改，本性難移」，惟自己及中國人非大雄，不會因此而畏懼。



施政報告提出明年完成基本法23條立法，林定國表示，23條是一份欠下26年的債和功課，但不會特別「加辣」，但會針對當前及可見未來的國家安全風險而制定，「23條唔係懲罰性嘅條款，而是保護性嘅條款。」



政府5月2日宣布完善地區治理方案，律政司司長林定國表示將提交修訂條例草案。（林靄怡攝）

美國跨黨派議員提出法案， 要求將多位本港司法機構人員，包括法官、檢控官列入「制裁名單」。林定國今（4日）出席電台節目回應，再次形容美國政客如卡通片《多啦A夢》中的胖虎，「今次只不過係胖虎死性不改，本性難移」，惟笑言胖虎今次沒有帶眼識人，「我唔係大雄，我相信名單上嘅人唔係大雄，中國人都唔係大雄。我哋唔會驚，唔會怕，唔會走，亦都唔會坐喺到任佢揼。」

他指，要教美國政客一句中國人的成語「同仇敵愾」，不論是政府、司法機關、兩法律專業團隊或是其他關心香港法治的人士都非常一致發聲，重申有堅決的決心在各自崗位各施其職。

斥美方欲制裁退休法官等是雙重標準 威脅港司法制度

林定國表示，要制裁自己尚可理解，惟美方建議的制裁名單中包括退休法官和外聘大律師，反映有關議員是希望司法人員「心驚膽跳」，或是恐嚇有興趣為特區政府工作的法律人員不敢接受委聘。他批評，美方雙重標準的程度「令人震驚」，一方面指自己尊重法治、人權，另一方面威脅和破壞香港的司法制度。

對於被指國安法案件不設陪審團是秘密審訊，他認為，美方是「搵嘢嚟講」，現時以三名法官共同審理國安法案件取代陪審團審理，不同意無陪審團就是不公平審訊，強調法官審理國安法案件都是公開進行。

《基本法》當初表明，要設立第23條。（資料圖片）

稱23條立法不會特別「加辣」 強調非懲罰性條款

施政報告提出明年完成基本法23條立法，林定國重申，23條是港府憲制責任，是一份欠下26年的債和功課，故會盡快在一年內完成立法。被問到欠債多年會否要「還息」，令立法條文更嚴厲，他表示，回歸初期與現時面對的國家安全風險有很大分別，而法律要有時效性，故23條是針對當前及可見未來的國家安全風險而制定，不會特別「加辣」，「23條唔係懲罰性嘅條款，而是保護性嘅條款。」

他又重申，《香港國安法》未涵蓋23條全部罪行類別，並再以「新冠肺炎」疫情作比例，基本法23條涵蓋7類罪行，當中有2類與《港區國安法》重叠，故《國安法》就如打「新冠疫苗」，但世界上不只新冠一種病毒，故保護國家安全亦要訂立其他法律，「唔係話打完新冠就唔洗打乙型肝炎，唔會咁荒謬」，會考慮內地及外國做法

林定國表示，會研究將間諜罪納入23條立法，但仍要時間研究如何介定相關行為及意圖才屬犯罪，「遲交功課更要交得好，亦都有個持久性嘅」，重申在適當時間會公布及諮詢各方面的意見。港府早前已表明會參考不同國家的安全法以制定23條，林定國表示，以英國新訂立的國安法為例就「辣到不得了」，相比之下更顯示出香港有不足，「但參考係要參考，但參考唔係抄襲」，會堅持保障人權自由的底線，集思廣益尋找適合基本法、香港人期望的做法。

區議會選舉將在12月10日舉行，他提到，有不少市民對改革後的立法會有很多意見，「你批評話佢唔好，你試咗先講啦，否則你對個制度唔公平，對自己亦唔公平」，呼籲市民要參與投票，以表達對地區事務的關心。