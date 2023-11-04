聖保羅男女中學中一簡介會　有跨境家長稱若子女能入讀願留港租屋

位於中西區的傳統直資名校聖保羅男女中學今（11日）舉行中一面試講座，吸引不少家長前來「取經」，早上9時門外已大排長龍。有居於深圳的跨境生家長欣賞學校在港名列前茅，希望能夠親自前來了解入學資訊，又稱若子女能成功入讀，會在附近租屋方便返學。



校方稱，今年提供100個非直屬小學學額 ，面試名額約450個，設有一輪面試，申請截止日期為本月17日。



聖保羅男女中學中一入學講座於早上十時舉行，不少家長提早一小時在門外等候入座。講座正式開始後，禮堂已迅速滿座，校方需安排課室直播。

跨境家長蕭女士及張太太特意從深圳來港出席學校講座，為就讀北區小學的子女規劃升中安排。蕭女士表示，一直欣賞香港教育，知悉聖保羅男女中學在港名列前茅，故特意前來了解。二人稱若小朋友能成功入讀，計劃日後來港租屋方便他們上學。

學校設DSE和IB課程吸引港家長 稱為小朋友提供更多選擇

本地家長馮太帶同小六女兒一同參與面試講座，她指，學校高中設有文憑試及國際文憑大學預科課程（IBDP)，相信可為女兒將來提供有更多選擇。至於如何裝備女兒，她指，尚未為女兒準備面試，亦不會為面試而報讀過多課外活動，只安排女兒感興趣的課外活動，例如如游泳及劍擊班，每月花費約4000元。吳太太帶同小四女兒前來了解，她出席講座後表示，已計劃開始準備面試。

只設一輪面試 家長無需面試

聖保羅男女中學外校生名額維持約100個，面試名額約450個，設有一輪面試，申請截止日期為本月17日。校方稱，入學面試設有「兩條隊」，一個專為才藝出眾的學生而設，申請人須經學校推薦；另一個屬一般申請。前者面試日期為12月9日；後者為明年3月9日。校方稱，無論申請人獲取錄與否，面試結果將於明年2月底及3月底公布。

取錄評分機制評核分數：

操行（10%）

非學術表現 （20%）

面試表現（35%）

校內成績 （35%）

