23條立法｜林定國稱不會特別加辣　或參考國安法　設指定法官審訊

施政報告提出明年完成基本法23條立法，律政司司長林定國在電視台節目上表示，23條的保釋和審訊等制度，應與港區國安法看齊。他解釋，23條與國安法一樣，是處理一些危害國家安全的犯罪，故程序和體系一致是合情合理，又認為參考國安法設指定法官是合適的做法。



他在另一電台節目時表示，23條是一份欠下26年的債和功課，但不會特別「加辣」，但會針對當前及可見未來的國家安全風險而制定，「23條唔係懲罰性嘅條款，而是保護性嘅條款。」



林定國表示，23條與國安法一樣是處理一些危害國家安全的犯罪，故程序和體系一致是合情合理。（廖雁雄攝）

施政報告提出明年完成基本法23條立法，林定國在電視台節目《大鳴大放》上表示，23條的保釋和審訊等制度，應與港區國安法看齊。他提出，終審法院有相關案例，如保釋方面的安排，已說明是不單止適用於國安法下的4類罪行，其他同樣危害國家安全的刑事罪行，國安法訂下的保釋條款亦同樣適用，故會依據相關原則制定23條立法。

至於23條會否參考國安法設指定法官，他表示，不論是程序和體系都需要一致，他認為如處理的23條都是指一些危害國家安全的犯罪，「體制上、程序上，如果是相符的，我覺得是合情合理，我會覺得是合適的做法。」

林定國又重申，明白市民關注23條會否對基本人權自由，造成不合理的限制或規範，故會嘗試設身處地從市民角度看，盡量回應市民的關注，「我自己也是香港市民的一部分，怎會不理解、怎會不明白昵？」

《基本法》當初表明，要設立第23條。（資料圖片）

林定國：23條是一份欠下26年的功課

林定國在另一電台節目時重申，23條是港府憲制責任，是一份欠下26年的債和功課，故會盡快在一年內完成立法。被問到欠債多年會否要「還息」，令立法條文更嚴厲，他表示，本港在回歸初期，與現時面對的國家安全風險有很大分別，而法律要有時效性，故23條是針對當前及可見未來的國家安全風險而制定，因此不會特別「加辣」，「23條唔係懲罰性嘅條款，而是保護性嘅條款。」

他又重申，《香港國安法》未涵蓋23條全部罪行類別，並再以「新冠肺炎」疫情作比例，基本法23條涵蓋7類罪行，當中有2類與《港區國安法》重叠，故《國安法》就如打「新冠疫苗」，但他稱世界上不只新冠一種病毒，故保護國家安全亦要訂立其他法律，「唔係話打完新冠就唔使打乙型肝炎，唔會咁荒謬」。

研究將間諜罪納入23條

林定國表示，會研究將間諜罪納入23條立法，但仍要時間研究如何介定相關行為及意圖才屬犯罪，「遲交功課更要交得好，亦都有個持久性嘅」，重申在適當時間會公布及諮詢各方面的意見。

港府早前已表明，會參考不同國家的安全法以制定23條。林定國認為，以英國新訂立的國安法為例就「辣到不得了」，相比之下更顯香港不足，「參考係要參考，但參考唔係抄襲」，他稱會堅持保障人權自由的底線，集思廣益尋找適合基本法、香港人期望的做法。