黑碼取消｜首周末羅湖人頭湧湧　市民冀港鐵七折加碼：最好站站有

俗稱「黑碼」的內地出入境健康申報，已在本周三（1日）凌晨零時起取消，港鐵亦推出指定車站往羅湖或落馬洲七折優惠，直至明年2月29日。旺角東站今日（4日）不斷有市民領取優惠，港鐵亦安排職員在旁協助。至於羅湖站亦人頭湧湧，但多名市民表示不清楚優惠，亦有上水站入閘的市民期望港鐵應擴大優惠範圍。「所有站都有，對大家就最好啦。」



羅湖站今午人頭湧湧，多名市民表示不清楚港鐵的七折優惠。（歐陽德浩攝）

旺角東站領七折優惠市民不斷

「黑碼」於本周三已取消，港鐵於同日公布，乘客由即日起至明年2月29日，只要在早上9時後，在指定車站前往羅湖或落馬洲站，可享七折車費優惠，但須於入閘前憑八達通到指定的數碼服務站領取優惠。

今日為「黑碼」取消及七折優惠推出後的首個周末， 旺角東站每分鐘約有10名市民拍八達通領取優惠，而數碼服務站旁亦豎立指示牌，教導乘客領取優惠，但仍有部份年長的乘客不懂操作，一名港鐵職員在旁提供協助。亦有市民路過時發現優惠感到驚喜：「太好喇，今日可以用。」

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旺角東站指示不清晰 僅一個出口提供方向

數碼服務站位於旺角東D出口閘外，鄰近MOKO商場，但記者發現港鐵指引並不清晰。旺角東站設有四個出口，出閘後不能折返站內大堂，但僅C出口貼有告示，若乘客到A或B出口外，未能發現服務站，便需往外繞路，直至經由商場到D出口站，才可找到數碼服務站。

林小姐期望港鐵應擴大優惠範圍。「所有站都有，對大家就最好啦。」 （歐陽德浩攝）

至於羅湖站今午人頭湧湧，但多名市民表示不清楚港鐵的七折優惠，大感可惜。林小姐在上水站入閘，因不屬於指定車站，即使在網上得知優惠亦不能享用。她期望港鐵可擴大優惠範圍，「所有站都有，對大家就最好啦。」

七折車費優惠詳情：



．只適用於早上9時後由指定車站出發前往羅湖或落馬洲站的港鐵車程

．須於優惠期內憑有效之八達通，包括成人、長者、小童、樂悠咭及註有「學生身份」或「殘疾人士身份」個人八達通，於早上9時後往指定車站之數碼服務站領取車費優惠

．優惠須於使用當天入閘前領取，並於領取後立即乘車前往羅湖或落馬洲站

．優惠不適用於以下情況： 不在指定車站入閘； 不在羅湖或落馬洲站出閘；或於尖沙咀或尖東站轉綫

指定車站名單：



沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城