今日必看8分鐘｜司機趁行家如廁偷背囊｜新人擺酒100圍全村人缺席

山景邨惡煞毆保安 警再到屯門洗太平地 打擊黑幫氣焰及違泊

5名惡煞於10月25日凌晨時分，在屯門山景邨疑不滿被鎖車，以粗言辱罵保安員，「撻朵」自稱是黑社會人馬，「當我新義安流㗎」，並出手施襲，事後囂張離去。警方其後在區內拘捕5名有屯門新義安背景的黑漢。案件引起警隊高層對今次案件大為震怒及高度重視，繼案發翌日起一連四日到屯門多處展開代號「犁庭掃穴」反黑行動，並獲「一哥」警務處處長蕭澤頤親自督師後，警方今晚由屯門警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸帶隊，再到三聖及德政圍一帶進行「犁庭掃穴」行動，打擊黑幫氣焰及票控違例泊車。

一周兩宗 的士司機趁行家如廁偷背囊

社交平台再次流傳的士司機爆車窗偷同行背囊的片段，片段拍攝時間為周一（10月30日）清晨6時許，當時一名的士司機將車輛停泊在大圍積福街公廁附近，然後落車如廁。此時後方一輛的士隨即駛前，一名戴鴨舌帽及口罩男司機落車繞到前方的士，約20秒後該司機拿著一個背囊上車，然後驅車離去，整個過程僅1分鐘。涉事的士司機折返，發現的士左邊車窗玻璃碎裂，個人物品不翼而飛，於是報警。

的士長青公路撞壆冒煙 七旬司機昏迷送院搶救 熱心司機下車救人

長青公路發生車禍。今日（4日）凌晨2時許，一輛載客的士沿長青隧道往元朗方向行駛，離開管道後駛至長青公路時突然撞壆，掃毀約20米長石壆，車頭冒煙，七旬的士司機陷入昏迷，車上乘客及途經駕駛者曾協助急救，稍後再由救護車送往仁濟醫院，惜延至早上7時38分不治。事故中兩名外籍男遊客沒有受傷，警方正調查車禍。據了解，的士司機失去知覺前，曾向乘客表示自己疑心臟病發。

女悅醫美︱再增一女子疑出現感染膿腫分枝桿菌病徵 累計增至16人

女悅醫美（GALS GLAM CLINIC）5名顧客接受消脂注射後疑膿腫分枝桿菌感染。衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組的調查進展，現時懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組共涉及16名女子。

中心指，相關熱線由11月3日起運作，截至今日下午一時，共接獲九宗查詢，4名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。

中心今日未發現有新的涉事處所，並再次呼籲曾光顧昨日公布的處所並接受相關注射及懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

同樂會｜宗教人士場外示威 4警車戒備 參加者：與其抗議不如加入

同樂運動會（Gay Games）今日（4日）在香港開幕，假伊利沙伯體育館舉行，大會今早（4日）於中環海濱公園舉行愛滋病紀念掛被活動，參舆者於掛被上簽署並寫下悼詞，紀念愛滋病逝世的人士。中環海濱碼頭今早有兩名宗教人士擺街站抗議，場外有十多及警員及4輛警車戒備。對於有人抗議同運會舉行，有海外運動員表示，「與其在外面抗議，不如來加入享受樂趣」。

尷尬婚禮 新人擺酒100圍 全村1000人竟無人到賀 母悉原因心酸

這樣的婚禮太尷尬了吧！內地近日熱傳，貴州1名男子結婚回村辦婚宴，準備了100圍酒席，詎料只有部份親戚到場，1000多名村民竟無1人到賀，空凳處處的現場相當尷尬。不過新郎母親知悉原因後，自嘆是家人不懂人情世故，不怪村民，事件引來網民熱議，「禮尚往來，因果循環」、「沒有關係拉，不來就不來，什麼年代了啦！還請整村人來吃」。

不肖子大鬧離島醫院 逼改遺囑奪房產不准回家 九旬母咁做絕了

這個可算是不肖子「人辦」！有港男於討論區發文表示，他早前到離島1間醫院探病，見到有約60歲的男子大鬧病房，與約九旬母親因房產問題爭吵，其間男子要求母親重寫「平安紙（遺囑）」將房產留給他。當母親拒絕後，兒子竟威脅不讓她回家，稱要將她送去老人院，令母親相當激動。樓主指最終母親按鐘叫護士趕走兒子，事件令他感到難過，「估唔到世間竟然有這樣的忤逆仔，真係禽獸不如」。

帖文引來網民熱議，直斥涉事兒子「真係忤逆仔」，「如果個仔咁樣同我講嘢，我半層都唔畀佢」。也有網民認為外人不知前因後果，不宜妄下判斷，「家事，外人好難講」，亦有網稱「諗起梅媽同佢個仔（梅啟明）」。