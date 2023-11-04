楊潤雄四日到訪福建廣東三城市獲啟發　預告「有好計劃陸續出台」

撰文：韋景全
出版：更新：

香港與內地全面通關後，官方增加到內地訪問。其中文化體育及旅遊局局長楊潤雄在過去四日走訪內地廈門、東莞及深圳三個城市。他今日（4日）在Facebook撰文，形容這次行程緊凑又豐富，絕非走馬看花而是目不暇給，無論是旅遊、文化及創意範疇，都帶他許多啟發和靈感，日後會跟團隊好好梳理思考，預告「一定有好的計劃陸續出台」。

+3

第一站是福建省廈門，楊潤雄表示，乘坐個多小時飛機便到達，出席金雞百花奬電影節的活動，今屆香港電影及電影人才也有入圍，希望他們可以得奬。他指廈門臨海，是理想辦電影節的地方，感覺輕鬆有交流的氣氛；他跟內地和香港電影業界傾談，向他們介紹施政報告中開拓內地電影市場資助計劃，得到他們的支持。

隨後他們乘坐高鐵到廣東省東莞，會合旅遊業議會的大灣區考察團，也參觀了華為在松山湖的總部。他表示，均感到大灣區絕對有條件和實力去聯手推動旅遊，把世界各地的遊客都吸引過來，看看大灣區內不同城市的面貌。

+2

最後一站乘車從東莞到深圳，出席第24屆深圳讀書月的開幕式以及「深港全民閲讀工作交流會」。他表示，明年4月23日香港首次舉辦「香港全民閱讀日」，亦會同時辦深港「共讀雙城」活動，促進雙向交流。

同樂會被指推動同性婚姻合法　楊潤雄︰按一貫做法讓團體申請場地議員嘆南下旅客少　讚深圳推優惠吸港人　楊潤雄：港非以價錢吸引黑碼｜料周三取消　楊潤雄：任何令出入境容易措施都有助吸引旅客啟德郵輪碼頭五萬呎商業用途全租出　楊潤雄：研釋出更多空間杭州亞殘運｜港隊奪47獎牌回港　楊潤雄：續支持殘疾人士體育發展施政報告｜楊潤雄：港人北上一向較南下多　研深度遊迎合口味轉變楊潤雄泰國推廣港產電影　展示《毒舌大狀》及重現《秋天的童話》楊潤雄訪泰國　晤文化部與旅遊部官員商加合強合作
楊潤雄
文化體育及旅遊局
大灣區