楊潤雄四日到訪福建廣東三城市獲啟發　預告「有好計劃陸續出台」

香港與內地全面通關後，官方增加到內地訪問。其中文化體育及旅遊局局長楊潤雄在過去四日走訪內地廈門、東莞及深圳三個城市。他今日（4日）在Facebook撰文，形容這次行程緊凑又豐富，絕非走馬看花而是目不暇給，無論是旅遊、文化及創意範疇，都帶他許多啟發和靈感，日後會跟團隊好好梳理思考，預告「一定有好的計劃陸續出台」。



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第一站是福建省廈門，楊潤雄表示，乘坐個多小時飛機便到達，出席金雞百花奬電影節的活動，今屆香港電影及電影人才也有入圍，希望他們可以得奬。他指廈門臨海，是理想辦電影節的地方，感覺輕鬆有交流的氣氛；他跟內地和香港電影業界傾談，向他們介紹施政報告中開拓內地電影市場資助計劃，得到他們的支持。

隨後他們乘坐高鐵到廣東省東莞，會合旅遊業議會的大灣區考察團，也參觀了華為在松山湖的總部。他表示，均感到大灣區絕對有條件和實力去聯手推動旅遊，把世界各地的遊客都吸引過來，看看大灣區內不同城市的面貌。

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最後一站乘車從東莞到深圳，出席第24屆深圳讀書月的開幕式以及「深港全民閲讀工作交流會」。他表示，明年4月23日香港首次舉辦「香港全民閱讀日」，亦會同時辦深港「共讀雙城」活動，促進雙向交流。