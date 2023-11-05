女悅醫美︱膿腫分枝桿菌感染群組增至71人　熱線接11宗查詢

女悅醫美（GALS GLAM CLINIC）及其姊妹公司接受消脂注射後疑感染膿腫分枝桿菌的群組持續擴大，衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，感染群組涉及17名女子，即比昨日（4日）再增加1名。



中心指，相關個案專門設的查詢熱線由11月3日截至今日下午1時，共接獲11宗查詢，當中5人表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵，年齡介乎25至32歲。



▼「女悅醫美」位於荔枝角的共享辦公室▼



熱線收到熱線 5名女子稱接受注射後出現病徵

衞生署衞生防護中心表示，已就相關個案設立查詢熱線：2125 2372。熱線逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時30分運作，並於昨日（4日）及今日上午9時至下午1時運作以接聽市民查詢。熱線由11月3日起運作，截至今日下午1時，中心共接獲11宗查詢，當中5名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。

中心續指，由設立熱線起至今中心未再發現有新的涉事處所，再次呼籲曾光顧涉事處所或經涉事Instagram帳號安排並接受相關注射後懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

▼「女悅醫美」姊妹公司渼生堂位於荔枝角的辦公室▼



涉案處所名稱：

1: GALS GLAM BEAUTY（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」）

地址：荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓

2: GALS GLAM (公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」)

地址：荔枝角永康街18號永康中心4樓

3: 渼生堂 CHING'S BEAUTY（公司註冊名稱為「CHING'S BEAUTY LIMITED」）

地址：荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓



有關IG account：

1:「90s__beautygirls」

2:「galsglam.beauty」

3: 「beauty_hklady」

