土力工程處推地理數碼教材　參考歷屆DSE試題　設虛擬地質考察

土力工程處聯同教育局斥資約100萬元，推出中學地理科數碼學與教支援教材。有關教材參考歷屆DSE試題，製作出立體高清影像來觀察岩石和礦物特質，以及利用360全景模式拍攝並製作了三條虛擬地質考察路線，並以攝影測量技術，呈現15塊本港常見的岩石和礦物樣本的高清3D影像，使教師及學生易於認識各種岩石特質。



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參考歷屆DSE試題加強講解

負責項目的土力工程處總土力工程師呂樂心表示，工程師團隊分析了過去多年的文憑試地理科試卷，因應考試題目調整而更新內容，以助學生增進及鞏固知識。她指，教材針對過往DSE有關山泥傾瀉與斜坡安全的長、短題目的內容來加強講解。

互動創新、解決教學痛點

土木工程處副處長（港島）張秉業指，當局針對性協助解決現時地理科老師和學生在學與教上的痛點，以提高學與教的效益，預計一些較難掌握空間聯繫的課題，以及難於理解的複雜地質概念和理論，學生及教師都能透過新教材獲益。

立體影像觀察岩石樣本

教材又利用攝影測量技術(Photogrammetry)製作立體影像。他表示，利用業界使用的攝影測量技術呈現15塊本港常見的岩石和礦物樣本的高清3D影像，可以使教師及學生易於認識及觀察各種岩石和礦物的特質。

360 度全景虛擬地質考察

另外，教材亦利用360全景模式拍攝並製作了三條虛擬地質考察路線，分别為糧船灣、蒲台島及東平洲，上述路線亦覆蓋了香港三大常見的岩石，即火山岩、花崗岩及沉積岩。由於這些考察地點偏遠，教師安排實地考察較為困難。虛擬考察可以讓學生隨時隨地參與，教師在有需要時亦可用作實地考察前的準備，提高學與教的效益。

教材的革新內容還包括，將複雜的地理概念轉化成形象化和有趣的動畫、利用線上互動學習平台Kahoot預設多項選擇題，增加課堂師生互動、製作實驗影片示範、附答案的互動遊戲、運用地圖及時序表等的資訊圖表及加入防治山泥傾瀉及斜坡管理等知識。

聖公會鄧肇堅中學老師周玉蓮表示，透過動畫可以令學生更深切理解一些複雜抽象的概念，例如他們最易混淆的風化及侵蝕作用。她又指，過往很難尋找合適岩石供課堂學習，即使有亦須學生逐個傳遞岩石來觀察，影響教學效率，新教材可以彌補這點不足。

她亦表示，很喜歡虛擬地質實地考察，可以全景方式觀察環境，「就算我帶個學生去field trip(實地考察)，佢都睇唔到點樣龍落水嘅，因為佢哋可能只係睇到一忽，就算喺現場。」

新界西貢坑口區鄭植之中學副校長葉詠則提及，可以利用線上互動學習平台Kahoot來增加課堂互動性，由於遊戲限時，帶有比賽感覺，「見到同學都幾認真同埋幾開心咁去答（問題）。」