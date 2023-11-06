今日必看8分鐘｜鐵騎圍方停車遭保安怒罵｜1.1噸冰毒扮貝殼來港

鐵騎士圍方停車場遭職員、保安罵：躝啦！ 港鐵：暫停2職員職務

駕車時響咹提醒路中行人也有錯？網上流傳2條「車cam」影片，可見1名鐵騎士駛入港鐵旗下的大圍商場「圍方」停車場時，因前方停車場行車路有1位工作人員正慢行，鐵騎士為免發生意外，靠近時即響號示意，工作人員不甘被砵，怒罵「砵邊個？你泊出面！」，更怒問：「你係咪撞我？」港鐵於11月5日回覆《香港01》時表示，已經完成調查，暫停2名相關職員在該商場的所有職務，同時亦已提醒前線員工遵從工作守則，並加強相關培訓。

元朗尚悅屢掟「屎彈」鐵棍垃圾 住客批管理處懶理：幾乎掉到個仔

元朗發生高空擲物案，屋苑「尚悅」今早（5日）疑有玻璃物件飛墮低層一單位平台，驚動警方到場，幸無釀傷亡。該單位住客陳先生事後向《香港01》透露，租住一年以來飽受缺德住戶折磨，不但有包住懷疑大便的紙張掉下、亦有鐵棍狀傢俱，今早更天降懷疑玻璃煙灰缸，「個仔上次行出嚟（平台），就兩枝嘢飛落嚟，幾乎掉到（個仔）！」他屢向管理處投訴無果，求助區議員亦愛莫能助，只能無奈報警。陳先生炮轟涉事管理處「懶理」，唯有另覓新居保障妻兒愛犬安危。

有片｜葵涌79歲的士司機如廁1分鐘遭爆窗偷袋 一周內第三宗

再有的士遭爆車窗盜竊，一周內第三宗。網上流傳一片段，一名的士司機將車輛停泊在葵涌打磚抨街公廁對開，落車如廁1分鐘後折返，即赫見左邊車窗遭人打爛，財物不翼而飛，於是報警。片中另一名藍衫男子向受害的士司機問道：「嗰部係咩車呀？又係的士嚟㗎？」的士司機回覆：「係呀，嗌都唔停‥‥‥（去廁所）1分鐘咋！」

彩虹邨重建｜與屋邨成長60年 八旬婆婆冀有生之年 見證新邨落成

消息指，房委會選定彩虹邨進行重建，需時或至少20年。在區內經營60多年歷史的士多老闆不捨老街坊們，希望重建後仍有機會在原區經營士多，「突然間各散東西大家都唔捨得。」85歲的莫婆婆，與彩虹邨共同成長60多年，見證住地鐵在區內開通，她希望可見證彩虹邨重新落成的一日，「希望啦，到時都百幾歲。」

1.1噸冰毒扮貝殼來港值6.4億 最大宗固態冰案拘4人海關持槍戒備

海關偵破歷來最大宗販運固態冰毒案，在一個從墨西哥運抵香港的海運貨櫃內，檢獲1.1噸懷疑冰毒，市值6.4億元。經過10日全天候監控遞送行動，包括販毒集團骨幹成員在內3男1女被捕。海關稱毒販不惜工本，將涉案冰毒製成貝殼形狀，混入大量真貝殼內，企圖魚目混珠增加執法難度，但關員成功截獲該批毒品，令販毒集團付出「天文數字」沉重代價。由於毒品量大，海關今午（6日）召開記者會交代案情時，罕見派出持長槍的人員戒備。

觀塘傷人│疑冷氣問題爭執 雙程證男被斬昏迷 行街紙內地男自首

觀塘11月5日晚上發生斬人血案。據了解，兩名同住一屋的內地漢，因冷氣機溫度問題發生爭執，其中一人持刀斬傷對方後，懷疑畏罪逃離單位，有其他大廈住客驚見傷者臥地浴血報警。至於逃去的施襲者，曾致電友人提及有輕生念頭，友人聞言感擔心報警；後來他再致電報警自首，承認自己與人爭執後持刀傷人。警方接報到場四出兜截，終在案發現場毗鄰的瑞寧街20號街頭，尋獲該名36歲、持「行街紙」留港的內地男子，相信他與血案有關，以「傷人」罪將其拘捕；中刀男子昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

荃錦公路女途人捱私家車撞 家人促安裝交通燈﹕嚇死人，撞到咁樣

今日（6日）上午8時15分，警方接報指，一輛私家車在荃灣荃錦公路近木棉下村撞倒一名女途人，她清醒被送往瑪嘉烈醫院救治。警方指，30歲姓李男子沿荃錦公路往荃灣方向行駛，當駛至上址時，懷疑撞倒正在過路的50歲姓李女子，她的頭、手及盆骨均有受傷。

飛鵝山私家車衝落10米深山坡後翻覆 3人被困 報稱閃避動物失控

飛鵝山發生車禍。接近今日（6日）凌晨零時，一輛私家車沿飛鵝山道往扎山道方向行駛，途經一個彎位時突然失控，衝落約10米深山坡，隨即翻覆四輪朝天。消防接報趕至協助車上司機及兩名乘客離開車廂，所幸3人均無大礙，僅受輕傷，經救護員在場包紮後拒絕送院。警方正調查車禍成因，據悉有人報稱閃避動物引致意外。

女生當街下跪認錯哭求原諒 男友堅決離開 走前「摸頭殺」引熱議

當眾下跪求和？近日網上瘋傳影片，內地一對情侶在街上因感情糾紛產生不快，女子痛哭下跪求男友原諒，希望挽救逝去感情。然而，男友一臉平靜淡然，堅定離開，只在離開前輕輕摸了女子的頭，以「摸頭殺」結束感情。有網民看完影片後讚男子溫柔，認為他去到最後也沒有情緒過激，還對女子使出「摸頭殺」安慰，「太帥了，是最後的溫柔」、「是愛到骨子裏才不願她難過吧」，但亦有人認為「那麼多人說這男的溫柔，可如果是我，怎麼也不會讓女友這麼沒尊嚴」、「人來人往看着女友下跪也不說一句話，就摸那麼一下怎麼就看出來很溫柔」。