玫瑰崗中學｜家教會主席：普遍接受轉到余振強中學　再糾纏無意思

將於2025/26學年完結後停辦的玫瑰崗中學，校方「過渡委員會」提出唯一方案，安排學生由下學年起，轉到南區的余振強紀念第二中學就讀。

玫瑰崗中學家教會主席包比達今日（7日）在電台節目表示，這是普遍接受的方案，他本人亦接受，但不能代表家教會有決定，坦言因為無其他方法，糾纏下去並無意思，認同若然全體師生一同轉到一個新環境，亦不感到陌生，現時仍在查詢意向未有定案。



▼9月18日 玫瑰崗學校宣布停辦後首個上課日▼



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玫瑰崗學校中學今日舉行陸運會，身處現場的包比達接受商台電話訪問時表示，學生預計這是學校最後一次陸運會，由昨日練習到今日上場，都表現出學生的正面、主動、積極，看到有正能量，他相信是學生更珍惜眼前，他開心看到學生這一面。

校方「過渡委員會」提出唯一呈上校董會的方案，是安排中一至中五生由下學年起轉到位於南區的余振強紀念第二中學就讀。包比達表示，這是普遍接受的方案，他本人接受，原因是無其他方法，「糾纏落去無意思」，但強調這不代表家教會意見。

他指出，這是唯一可以全部老師、全部學生一齊轉去的方案，是一個新環境但不陌生，因為全體師全生都在這校，相比逐一轉去個別學校會好一些。

他未認識余振強是好是壞，學校排名（banding）可能是家長的考慮，但認為，應該對該校公平一點，「可能好呢？要公平（評論）」，相信家長不只看排名，也考慮路程較現時的灣仔為遠，費用會增加，還有什麼隱憂等。

他指，現時有意向信給家長表達意見，假如十封信只有兩封信贊成轉去余振強中學，就要考慮是否有足夠老師留下。