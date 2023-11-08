李泰龍謀殺案　法醫指李雙手3主動脈被割斷　若無車撞亦能致死

江湖人物「泰龍」於2009年在尖東遇襲被殺，綽號「紋身忠」男子被指策劃伏擊，他否認謀殺罪受審，案件今（8日）在高等法院續，控方傳召法醫作供。法醫指，李泰龍的死因為多處受傷，包括頭部受創和身體多處割傷，又指李的左右手，合共三條主要動脈被切斷，另左腕骨亦被切斷。法醫亦指，李遭車撞到後，被追斬加速其死亡。



被告梁國忠，54歲。他被控於2009年8月4日，在港和他人謀殺李泰龍(41歲)。

法醫高永富稱死者李泰龍的雙手有3條主動脈被割斷，亦有肌肉被斬斷，加上之前被車撞，加速其死亡。

李的天靈蓋有骨折線

法醫高永富作供指，死者李泰龍的頭部有多處瘀傷、擦傷和裂傷，其中一個裂傷可能是李的頭部被車撞到，或李被撞倒後，頭部著地所致，但未能判斷屬哪一個原因。此外，李的天靈蓋有骨折線，由頭骨上方伸延至前方，然後分叉，該兩條分叉繼續伸延至頭蓋骨底。同時，腦膜有輕微出血。高指，頭蓋骨折和腦膜出血等，顯示涉案的力度大，才足以造成如此嚴重傷勢。高指，李的頭部創傷引致急性腦功能障礙。

雙手3條主動脈及左腕骨被切斷

高指，李身上亦有18處割傷，其中3個比較嚴重。李的左手腕和右前臂有割傷，合共3條主要動脈被切斷，另左腕骨亦被切斷。而右小腿的割傷沒有切斷大動脈，但切斷整個肌肉層。此外，李的右腳小腿有骨折。

被撞倒後再被追斬加速死亡

就李泰龍的死因，高永富指是他多處受傷，包括頭部受創和多處割傷。此外，李被車撞到後，被追斬亦加速其死亡。他解釋，李被車撞到，出現嚴重頭部創傷，或已進入死亡過程。而他再受嚴重的割傷，加速其死亡。

單就割傷仍會導致死亡

高續指，即使李沒有被車撞倒，只有割傷，仍會導致李死亡。他解釋，李部份重要動脈被切斷，亦有肌肉被切斷，會造成大量出血，若沒有即時的救援，有機會因流血過多而死亡。

案件編號：HCCC252/2020