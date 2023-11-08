今日必看8分鐘｜ 賊人10億獨立屋偷走兩罐可樂｜圍方保安被炒魷

警反非法賽車拘20人包括學神 兩車屯公時速168公里追逐超速逾倍

警方於過去兩個月在新界區打擊懷疑非法賽車，共偵緝10宗懷疑非法賽車，其中9宗涉及21輛私家車、一宗涉及兩架電單車。其中一案案發於凌晨時分，兩部私家車在屯門公路一限速80公里的路段，同以時速168公里互相追逐，超出路面限速逾一倍。

中葵涌村拆屋塌地台冧石屎 男工開工僅10日 下肢被壓傷情況危殆

今日（8日）早上9時22分，警方接報葵涌中葵涌村一個正進行清拆工程的地盤有石頭塌下，壓倒一名62歲姓張男工人下肢，傷者左邊頭部及雙腳受傷，昏迷不醒。救援人員到場用自動心外壓機為傷者急救，然後送往仁濟醫院。由於現場有大量石塊，消防派出災難應變救援隊到場搜索，確定沒有其他人被困。

曾作價10億出售 渣甸山白建時道獨立屋遭爆竊 賊人偷走兩罐可樂

今日（8日）下午12時56分，警方接獲香港島渣甸山白建時道83號一獨立屋女戶主報案指，今日凌晨4時許，其菲律賓籍女傭發現一名可疑男人在花園範圍內鬼鬼祟祟。女戶主得悉後報警求助。警方接報到場，經初步調查相信有人曾跨過圍欄爬入獨立屋範圍，發現屋內一個窗框被破壞。警方將案件列作「爆竊」處理，交由灣仔警區刑事調查隊第9隊跟進。戶主點算損失後，相信屋內有兩罐可樂不翼而飛。

近20青年葵芳街頭叫囂欲「開片」 反黑組掩至葵涌廣場拘17人

葵芳今午（7日）險生打鬥案。下午約4時半，警方接獲報案，指近20名青年在葵芳閣附近一帶街頭集結叫囂，有人曾聲言「喺現場打交」。警員接報趕抵後，在附近葵涌廣場內發現多名懷疑涉事青年，最終拘捕17名15至22歲的男子。案件列作非法集結，由葵青警區反黑組跟進。網上流傳的片段可見，20多名軍裝警員在廣場2樓玻璃欄邊放署警告牌把守，最少9名涉案青年坐在地上。

精進建築政府地盤天秤冒煙 有火光疑似爆炸 建築署：已即時停用

中科監察主席主席潘焯鴻今日（7日）在社交媒體分享影片，一條昨日（6日）拍攝的地盤影片，有天秤冒煙，期間天秤控制室的底部更一度出現火光，疑似爆炸。影片中，亦有現工人大叫，擔心天秤或會倒塌：「會唔會冧秤㗎X。」潘焯鴻在帖文中指，涉事地盤是位於柴灣創富道的水務署總部暨香港及離島分署、以及懲教署總部大樓地盤。影片後段也拍攝到位於柴灣創富道原新巴（現併入城巴）車廠，據建築署資料，該地盤由精進建築有限公司負責。

海關破最大宗跨境轉運冒牌貨案 檢假LV勞力士等7萬件貨值6,700萬

香港海關於過去3星期採取特別行動，打擊跨境轉運及供應本地冒牌及侵權活動，在多個拆貨場和飛機倉內檢獲大批冒牌及侵權貨物，包括冒牌LV手袋、勞力士及Apple產品等，巿值超過6,700萬元，破海關歷來單一次行動檢獲數量最多、價值最高的紀錄。行動中，海關拘捕兩女一男。兩女開設專頁直播帶貨，但出售的卻是冒牌貨；男子則是樓上零售店經理，以正價一成的價錢出售懷疑冒牌化妝品、護膚品和手提袋。

圍方停車場鐵騎士遭2保安罵「躝啦」 保安公司致歉 2人已被解僱

日前有「車cam」直擊1名鐵騎士駛入港鐵旗下的大圍商場「圍方」停車場時，響號示意提醒前方1名保安員小心車輛，對方不甘被砵，結果發生爭執，另1名戴眼鏡的保安員調停變斥責，喝罵「同我躝啦，喺度做咩？搞事？」。鐵騎士多次質問對方「躝乜嘢？」，保安員嘗試解釋「躝即係爬…唔識躝咪爬」，囂張態度引來各界譁然。

黃泥涌30磅盾臂龜被盜｜小食亭東主慘失龜：諗住高級地方冇咁多賊

香港仔懷疑發生偷龜案。今（7日）午2時許，黃泥涌水塘花園小食亭一名男東主報案，指其一隻盾臂龜不翼而飛，懷疑被人盜去。警方趕抵調查後，將案件暫列「盜竊」處理。據了解，涉事盾臂龜被放養在小食亭對開一個微斜的大平台花園，可直接通往湖中。惟東主姚先生向《香港01》指，相信愛龜是被人盜去，「諗住呢度高級地方冇咁多賊‥‥‥如果要走兩年前都走咗啦！」

韓國「發呆大賽」移師日本 百人呆滯90分鐘 瞌眼瞓即被Out

韓國曾在2014年首次舉辦「發呆大賽」，由行為藝術家Woops Yang所發起，希望能在繁忙的韓國社會中尋得一些發呆的片刻，而比賽主旨就是要找出最會發呆的參賽者。