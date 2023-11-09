中大畢業禮罕缺校長　段崇智因病上任後首缺席　常務副校長代主禮

中大今日起一連三日舉行畢業禮，校長段崇智因病缺席，改由常務副校長陳金樑主禮及致辭。 陳金樑致辭時表示，今日學生順利畢業，學術水準無庸置疑，中大教育除提升專業知識外，更重要是培養學生成為對社會有責任感，有能力「慎思明辨」，以人民福祉為己任，以同理心、善心及尊敬他人的心，為世界帶來正面改變。



陳金樑又指香港有背靠祖國，面向世界的獨特優勢，亦堅負連繫中國與全球的重要使命。他提到創校以來中大以結合傳統與現代，融匯中國與西方為宗旨，今日獲得中大學位代表對中華文化尊重，以及對創造美好世界的抱負，希望各位學生好好利用這把可以接通內地及世界的鎖匙，接通全球、履行社會責任，創造更好的世界。



校長段崇智因病缺席，改由常務副校長陳金樑主禮及致辭。 （盧翊銘攝）

陳金樑指香港中文大學今日創校60周年紀念，為畢業禮添上獨特意義，恭賀各位畢業同學踏上人生新旅程，期待學生為社會作出更多貢獻及帶來更深遠影響。他提到大學60週年的口號是「甲子連心，任重志遠」，畢業的學生現已成為中大校友，日後無論在任何崗位，都希望學生「中大人繼續攜手，走出更光芒，更廣，更遠，以『博文約禮』為根的道路。」

陳金樑續指今日學生順利畢業，學術水準毋庸置疑，中大教育除提升專業知識外，更重要是培養學生對社會有責任感，有能力「慎思明辨」，以人民福祉為己任，以同理心、善心及尊敬他人的心，為世界帶來正面改變，即中大校訓「博文約禮」的真義，令學生可在世界上發光發熱的重要素質。

他說，60周年又被稱為一甲子，代表一週期完結及新階段的開始，學生今日畢業標誌了求學階段的結束，人生新篇幅的開始。他指，大學在各人的努力下，由一間座落在荒蕪山領的高等院校，成為在國際上享譽盛名的世界級研究型的綜合大學。

獲得中大學位代表對中華文化尊重 冀學生履行社會責任

陳金樑表示，香港有背靠祖國、面向世界的獨特優勢，亦堅負連繫中國與全球的重要使邱。他提到創校以來中大以結合傳統與現代，融匯中國與西方為宗旨，今日獲得中大學位，代表對中華文化尊重，以及對創造美好世界的抱負，希望各位學生好好利用這把可以接通內地及世界的「鎖匙」，接通全球，履行社會責任，創造更好的世界。