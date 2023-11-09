SmartPLAY訂場新系統今啟用　上午無法登入　康文署致歉

康文署的全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY「康體通」，於今早（9日）正式啟用，取代原有的Leisure Link系統，署方曾指新系統設有預訂功能，可同時容納一萬人登入。不過有讀者向《香港01》表示，早上約9時，系統一度無法登入，顯示網絡繁忙。



康文署回覆稱，啓用初期由於用戶流量大增，約20萬人次，加上部份市民登入後需要適應新系統，未系統未能應付流量，引致出現錯誤訊息。康文署就此致歉。



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康文署的全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY「康體通」，於今早啟用。有讀者向《香港01》表示，今早約9時嘗試預約羽毛球場，期間系統顯示繁忙，需要排隊等候；惟之後又一度顯示出現錯誤，無法如常預約。記者大約11時使用系統時，未顯示錯誤。

康文署曾指，新系統SmartPLAY設有基本的預訂功能，亦會提升容量以同時容納更多用戶登入系統，由原本約1,000名增至10,000名，方便更多市民登入系統。

康文署回覆稱，SmartPLAY啓用初期由於用戶流量大增，由平日一般數千，增至今早的約20萬人次；加上部份市民登入後需適應新系統的版面設，令瀏覽時間增加，引致系統未能應付流量，出現登入及等候時間延長、錯誤訊息、付款後要較長時間才收到確認訊息等問題。

康文署指，已即時與承辦商跟進，並立即調整相關設定，在早上7時45分開始，系統陸續改善，現時系統運作大致正常，已有超過1萬人成功訂場。康文署對引致市民造成的不便表示歉意，之後會繼續監察系統運作情況，及就個別用戶的問題作出跟進。