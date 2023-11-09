懲教助理讓羈留者用其職員手帳找朋友　求情稱因樂於助人　押後判

懲教署二級懲教助理在看守等候遣返的人士期間，涉該其中一名被羈留的人用其職員電子手帳，以找同被羈留的朋友，以索取香煙。懲教助理今(9日)在東區法院承認公職人員行為失當罪，求情稱他看守的人是羈留人士而非囚犯，他基於「幫得就幫」心態，加上人有三急，故讓該名人士用手帳找朋友。他因一時愚蠢案，現已辭職。裁判官徐綺薇先為被告索取社會服務令報告，把判刑押後至11月29日。



被告蔡炳燊（33 歲），被控身為公職人員，即懲教署二級懲教助理，於 2022 年 5 月 1 日，在柴灣石澳道大潭峽懲教所，無合理辯解或理由，容許羈留人士Sandeep Singh操作懲教署發給他的電子手帳，並取閱手帳內的機密資料，以尋找另一名羈留者的位置；及在 Sandeep Singh要求下，尋找另一名羈留者，以取得一枝香煙。

被告蔡炳燊承認一項公職人員行為失當罪。(劉安琪攝)

手帳可進入懲教署載有機密資料的系統

案情指，被告於案發時任職懲教署二級懲教助理，駐守關押成年男性羈留者的大潭峽懲教所。被告值勤時獲發一部職員電子手帳，以個人密碼登入懲教署的綜合懲教及更生管理系統。該系統載有懲教署機密資料，包括在囚人士的個人資料、相片、涉案詳情及囚室位置。泄露有關資料會對大潭峽懲教所構成保安風險。

被告巡邏曾把手帳交給一名羈留人士

案情續指，被告於案發當晚巡邏期間，將電子手帳交給一名羈留人士Sandeep Singh後離開，讓對方獨自操作該電子帳。被告約兩分鐘後截返，從該Sandeep取得一張字條，再按對方要求前往另一囚室，將紙條交給另外一名羈留人士。被告其後從該羈留人士取得一個白色包裹，並將該包裹轉交Sandeep。

辯方指被告因樂於助人而犯上本案

辯方求情指，被告是因樂於助人而引伸出本案。辯方續指，涉案的羈留人士並非被定罪的囚犯，而是等待被遣返的人士。被告案發時基於「幫到就幫」的心態，協助Sandeep從朋友取得香煙。因為不知對方的朋友在哪，才將電子手帳交給對方，同時又因人有三急去了洗手間，涉案紙條都只是提及索取香煙。

手帳僅可查閱在囚人士的姓名及位置

辯方續指，該電子手帳只有在囚人士的姓名和位置，不涉案情，被告雖是違反了指引，實際構成的風險較小。被告在事件中沒有任何得益，亦不涉及不誠實或濫用職權對其他人造成傷害。

案件編號：ESCC2181/2023