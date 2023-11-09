中大畢業禮有學生舉牌收集對大學意見　逗留十分鐘後遭保安帶離場

中大今日舉行畢業典禮，有兩名中大學生於典禮後，在現場舉起兩塊紙板，收集畢業生對中大未來的想法，希望探討中大人的身份認同的組成要素。有畢業生察下「係可以令人暢所欲言」、「仲有學術自由」及「中大學生會」等答案。



發起活動的兩位學生逗留大約10分鐘後，已隨即被學校職員和保安帶離現場，到附近停車場問話，有保安期間讀出《學生行為守則》。有校方職員稱邀請二人「食個飯先」，隨後在約十名保安及職員組成人鏈的情況下，將他們帶到校園范克廉樓。



▼2023.11.09 中大舉行畢業禮▼



+ 3

中大畢業禮早上於百萬大道舉行，典禮結束後，不少畢業生在現場拍照留念，有兩名中大學生藉此在現場舉牌，收集畢業生對中大的意見。兩塊紙牌寫上「我希望之後嘅中大......」及「如果中大冇咗......就唔再係中大」兩個問題。

其中一名發起活動學生認為，大學近年受疫情影響，出現很大變化，欠缺面對面的溝通，對大學的概念感到模糊，新入學的學生亦對中大較欠缺歸屬感，「所以我哋想透過𠵱樣嘢，去搵究竟有啲咩元素去構成我哋係一個中大人，啫係身份認同果個問題。」另

該學生亦指，特別想從應屆畢業生收集想法，「經歷過以前嘅，去話畀之後嘅人知，佢希望嚟緊嘅campus（校園）會變成點嘅樣。」

校方昨日發電郵，提醒學生要遵守守則，指「大學絕不容許任何干擾大會秩序之行為」，試圖擾亂林蔭大道及校園各處的慶祝活動。該學生認為，行動只是希望學生對中大更有歸屬感，「本質上無錯，無諗咁多」。他不認為行動對畢業禮有很大影響，如果有意見認為行動對畢業生有阻礙，願意再作調整。