教育局呼籲學校辦精神健康日、審視功課量　釋放空間助師生放鬆

開學至今接連有年輕人自殺，學童精神健康問題再度引起社會關注。教育局向全港中小學校長發通告，呼籲本月內開展「多關懷．添幸福」大行動，包括認真審視學生的功課量及學校的測考和評估安排，確保學生有足夠的作息時間及空間做有益身心的活動，以幫助他們紓緞壓力，又建議學校本月內舉辦「精神健康日」，協助師生和家長學習放鬆及照顧自己的身心健康。



學生自殺問題再度引起關注。（資料圖片）

教育局副秘書長蘇婉儀於網誌《局中人語》表示，過去數年的疫情為社會帶來前所未有的挑戰，學生在回復正常的學習和社交生活時，仍需時間逐步適應各種轉變；面對臨近的測考，也可能會感到壓力。

她指，為鼓勵學生多關懷自己和身邊人，提升幸福感，呼籲全港學校在本月內開展「多關懷．添幸福」大行動，運用教育局提供的參考和活動資料，為學生提供多元化的校本及班本的精神健康推廣活動。

根據教育局通告，局方建議學校以保障學生的福祉為首要考慮，密切留意學生的健康，學校應認真審視學生的功課量及學校的測考和評估安排，確保他們有足夠的作息時間和空間做有益身心的活動，亦可增加體育活動的機會，幫助他們紓緩壓力。另外，亦建議學校檢視上課時間表，或考慮適當地在某些時間，例如測考期間前，延長小息及午膳時間，讓學生有更充足時間休息，與教師及其他同學互動，增強聯繫感。

鼓勵學校校園設「精神健康角」 師生平日做心型支持手勢

教育局建議學校於本月內舉辦「精神健康日」，可為期一天或多天的活動。另外，學校設置「精神健康角」或「精神健康室」，提供一個讓學生感到安全的空間，幫助學生釋放壓力。此外，學校可鼓勵教師和學生平日互相做出關懷的手勢，如心型和支持手勢，透過小動作表達對別人的關懷和支持。

教育局本學年向公帑資助的中小學發放兩筆津貼，支援舉辦精神健康活動。（資料圖片）

為協助學校更有效推廣精神健康，教育局稱，將於本學年向所有公帑資助中、小學發放「校園．好精神一筆過津貼」和「家長學生．好精神一筆過津貼」兩項額外津貼，讓學校和家長教師會舉辦精神健康的活動，例如減壓工作坊和情緒調控小組，或購買有關服務或用品。

教育局亦會於本學年為教師和學校輔導人員提供一系列進階工作坊，以提升他們支援有精神健康需要的學生的知識與技能。