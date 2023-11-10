中六男生和中一女友多番性交　官指被告為滿足性慾犯案　判囚9月

中六男生與中一師妹拍拖時，要師妹與他性交，師妹拒絕，男生便發脾氣並稱：「今晚一定要你個處。」師妹最後屈服，二人之後多番性交，並曾在停車場後樓梯等地方進行。兩人分手後，師妹把事件告知社工，並指自己感委屈，揭發案件。男生早前承認5項非法性交罪，法官今（10日）在高等法院判刑指，男生在此段感情關係中，牽制和影響師妹。他為滿足自己的的性慾而犯案，不理會師妹身心所受的傷害。經考慮後，法官決定判他監禁9個月。



被告張展廷，現年23歲，任市場總監。他承認5項與16歲以下女童非法性交，指他於2019年1月至11月間，和案發時13歲的X非法性交。

法官判刑時引述心理報告，指被告太渴望和X發生性行為，因此口頭上施壓，並把部份責任推卸給X。他過份強調自己的性慾，少考慮X的需要。

法官指事主X原本拒絕 但為討好被告 和對方性交

此外，法官指X和被告首次性交時，剛年滿13歲。而她起初拒絕，但被告因此生氣，X為討好被告而和對方發生性行為。

法官續指，兩人的年紀相差6年，差距不算大，但被告明顯在此段關係中，牽制和影響X。他為滿足自己的的性慾而犯案，不理會X身心所受的傷害。同時，本案非單一事件，被告沒有使用安全套亦屬加刑因素。法官又指，明白被告的父母不想子女被判入獄，並望輕判被告，但法官強調判刑不可只考慮被告和其家人的意願，亦需考慮案件嚴重性。同時，法官因被告在案發前有良好品格等因素，作出減刑，最終決定就5罪判被告監禁9個月。

案件編號：HCCC126、127/2022