康文署SmartPLAY啟用次日　一度死機無法預約　系統斥資5億開發

斥資5億元開發的康文署全新訂場系統SmartPLAY「康體通」昨日（9日）啟用，不過首日出現「死機」問題，當局稱系統啟用初期由於用戶流量大增，一時未能應付。有網民稱SmartPLAY今日（10日）一度未能登入。《香港01》正向康文署查詢。



今日是SmartPLAY啟用的次日，系統一度「死機」。有網民表示，今早9時許仍有場地預約，惟填寫付款資料之後，最後未能確認付款。信用卡記錄則顯示成功扣款，但SmartPLAY手機應用程式則沒有任何預約記錄。《香港01》今早上午11時再透過網站登入預訂過程尚算流暢。

市民本月昨日起可透過「康體通」流動應用程式（My SmartPLAY App）、網上（www.smartplay.lcsd.gov.hk/home）、智能自助服務站或設置於各主要康樂場地的服務櫃檯預訂設施。市民需可透過手動輸入個人資料或透過「智方便」應用程式登記。但如果手動登記，則需要等候批核。

康文署曾指，新系統設有預訂功能，可同時容納一萬人登入，不過昨日上午起，系統無法登入。署方昨日稱，啟用初期由於用戶流量大增，約20萬人次，加上部份市民登入後需要適應新系統，系統未能應付流量，引致出現錯誤訊息，康文署就此致歉。