韓國床蝨｜網傳機鐵座位有蝨　港鐵稱未發現：即時收回列車清潔

昨日（11日）在網上流傳在機場快線見到有床蝨，港鐵公司回應指，昨晚約9時接到乘客通報，隨即派員上車檢查，未有發現車上類似照片中顯示的昆蟲。已即時將該列列車收回車廠作徹底檢查及清潔，在清潔過程中未有發現。該列車昨晚經已進行高溫深層清潔。



港鐵指，昨晚約9時接到乘客通報，隨即派員上車檢查，未有發現車上類似照片中顯示的昆蟲。公司即時將該列列車收回車廠作徹底檢查及清潔，在清潔過程中未有發現。該列車昨晚經已進行高溫深層清潔。

港鐵表示，早於外國開始傳出爆發的床蝨問題時，作出風險評估及制定方案，並參考海外經驗，安排每晚加強檢查列車及清潔，並定期進行滅蟲，以確保列車於投入服務前清潔衛生。

港鐵表示，會繼續密切留意，加強檢查車站及列車車廂，清潔重點之一是非金屬座位。若發現列車有異常情況，會回廠清理。本週起，為所有機場快綫列車、高鐵列車(港鐵動感號)、迪士尼綫列車及東鐵綫列車頭等車卡進行高溫深層清潔及防治蟲蝨工作。

港鐵指，有一套既定的程序按時進行清潔，所有列車每晚均會進行清潔，亦會定期進行滅蟲工作，以確保乘車環境衛生舒適。