SmartPLAY又故障　同一時段球場可重複預訂　用戶批當局倉卒推出

斥資5億元開發的康文署訂場系統SmartPLAY「康體通」昨日（9日）啟用，但接連出現故障。有讀者向《香港01》投訴指，今早（10日）透過SmartPLAY預訂葵涌一個體育館的籃球場，巧合地與友人預訂同一時段的場地，二人雖已付費，惟他親身到體育館查問，方發現自己沒預訂成功。他批評，「重複預訂」問題反映當局未為系統做好測試就倉卒推出，「我真係去到嗰日先知道……就真係企喺到」。《香港01》正就事件向康文署查詢。



陳先生（化名）表示，今晨7時許成功預訂葵涌林士德體育館籃球場，於本月16日其中兩小時使用。但他其後獲悉，其友人已於今晨約9時成功預訂同一體育館的籃球場，使用區域、日子及時段均相同，兩人都已經成功付費，顯示不同的交易編號及預訂參考編號。

根據康文署資料，林士德體育館提供兩個室內籃球場，該場地同時可作排球場或羽毛場使用。陳先生及其友人的預訂資料顯示，二人均預訂體育館內籃球場同一區域的場地。

陳先生稱，與友人食飯閒聊，才得知二人預約了相同時段及場地，本來以為「隔離場」（A區及B區），但互相確認預訂資料之後，才得知需要的場地已被重複預訂，他估計自己並非個別例子：「如果唔係咁樣……我真係去到嗰日先知道，又出事啦……就真係企喺到。」

+ 1

他稱，其後再親身前往體育館查詢，方發現該場地同一時段，已預留予友人作籃球場使用，「冇理由係咁樣，一個Quota（名額）冇理由係我得，個位畀咗人哋 」。

投訴熱線要苦等兩小時

陳先生之後致電 SmartPLAY 查詢熱線反映，苦等兩小時之後終能接通，但其問題仍未能獲解決，職員僅稱會將其遇到問題匯報，「我唔知道佢哋點樣處理……我都好期待佢哋畀一個合理處理方法。」

他說，昨日曾嘗試以SmartPLAY預訂場地但未能成功，只好親身前往體育館預約，當時職員亦未能成功進入系統為其預約，「原來佢事前係冇畀任何職員真係去試過，或者冇做過啲測試就好倉促就推出咗嚟。」他今晨再次用了兩個多小時預訂，「一日係咁、兩日係咁，都唔緊要，你都要知時間適應，但係竟然發現原來你係Double Booking（雙重預訂）。 」

▼11月9日 康文署 SmartPLAY「康體通」系統故障▼

