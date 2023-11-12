今日必看8分鐘｜傷健長者第9次參加維港泳｜消防救火小童鼓掌多謝

新世界維港泳｜傷健長者九度參加：唔想後悔

一年一度的新世界維港泳今日（12日）舉行，通過水試的3,000多名健兒分六批下水，今年首邀粵港澳大灣區泳手參與。今日吹東北風，泳手要由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭游至尖沙咀星光大道，更需出力與逆流鬥力。有嚴重殘疾長者今年第九次參加維港泳，每次必須「過三關」先有資格參賽的黃伯伯表示，今年大浪加上逆水，令難度增加，過程中不小心飲了5至6次海水。他仍堅持參與維港泳的原因，是不希望將來留有遺憾。

有片｜汀九恒麗園單位起火消防救熄 小童鼓掌呼：多謝消防員叔叔

荃灣汀九發生火警。警方今日（11日）晚上近8時半接獲多人報案，指悠麗路18號恒麗園2座一高層單位內有雜物起火，部分雜物從高處墮下。消防出動搜救隊，及後將火救熄。警員亦接報到場，正調查起火原因。相片可見，火勢波及單位露台，現場火光熊熊。現場消息稱，起火單位正進行裝修，暫未有人居住。現場可見，多部消防車到場戒備，數十名居民疏散至地面，約5名小童站在平台拍手向消防員致謝，並高呼：「好嘢！多謝消防員叔叔！」

新蒲崗彩虹道女子捱小巴撞 飛彈5米亡

今日（12日）上午7時，警方接報一輛綠色小巴於新蒲崗彩虹道242號采頤花園對開撞倒一名女子，傷者昏迷不醒，救護員到場證實事主當場不治，以綠幕遮蓋遺體。涉事小巴為111路線，來往將軍澳新都城至新蒲崗，當時正沿彩虹道往彩虹邨方向行駛。現場留有呔痕，大灘血漬。75歲小巴司機協助調查，公司職員亦都到場了解，警方正調查事故成因。

警車荃灣十字路口和的士相撞 車頭泵把甩脫

荃灣發生警車和的士相撞車禍。今日（12日）凌晨5時許，1輛警車和1輛的士在大河道和青山公路荃灣段交界十字路口相撞，無人受傷。現場可見，警車車頭泵把甩脫，放在路邊位置，涉事的士已經離開現場。

油麻地墮鐵壓人｜現場曝光 疑吊臂車威也鬆脫 工會促定期檢查

油麻地渡船街與甘肅街交界的中九龍幹線地盤，今午（11日）有吊臂車吊運鐵枝至一個離地10米深的深坑期間，多條鐵枝突然下墮，導致坑內的4名工人受傷。消息指，警方初步調查相信涉事吊臂車上的威也鬆脫是意外成因。香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑認為，業界應確保地盤使用的吊臂車有作定期檢查，包括威也及鐵鍊，相關人員亦應接受相關訓練，而承建商有責任確保現場環境安全，包括吊運時物料下方不應有工人。

M+博物館｜2周年免費開放 開館前300人排隊 成都旅客專程到訪

M+博物館開幕兩周年，今日（12日）免費入場，上午9時半，已有近300人在館外等候入場，但開放半小時之後，現場人龍已經不見。輪候隊伍之中不乏內地旅客，有從四川來的旅客專程調動行程與同父母前來參觀；亦有來自深圳的年輕人知道博物館免費開放後，特意抽一天來港遊玩，希望可以藉參觀M+博物館，飽覽世界藝術品。西九文化區表示，M+博物館全日共錄得近1.7萬人次入場。

男子褲袋藏7隻活體豹龜屬瀕危物種 經皇崗口岸入深圳被查獲

近日，深圳皇崗口岸海關從香港入境深圳的旅客褲褲袋查內，查獲7隻瀕危野生動物活體豹龜。「海關發布」表示近日，經鑑定，深圳海關所屬皇崗海關此前在皇崗口岸進境渠道查獲一名旅客人身藏匿的7隻活體龜均爲豹龜，屬《瀕危野生動植物國際貿易公約》附錄Ⅱ列明物種。

紅的MMA｜「大隻」年輕的士司機與大叔開打 網民：賽果估唔到…

又見「馬路MMA」！日前有網民發現有的士司機將車停在紅綠燈燈位前，下車與1名大叔口角，之後更發展成打鬥事件，於是將過程拍下來上傳到網上。事件引起網民關注，不少人留意到先動手推人的的士司機「體型龐大」，卻被身材相對瘦小的大叔打倒在地，無力反抗。網民紛紛表示「阿叔爆冷！」、「賽果估唔到」、「睇以為後生大隻會贏，結果係…」，也有人不滿2人爭執阻礙其他車輛，「打交都唔好頂住260X」、「呢條路一頂頂住巴士就麻X煩」。