林卓廷渉721暴動　站長E稱曾直接向警務室求助　軍裝警著要跟程序

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等人涉暴動案今（13日）續審，港鐵站長E先生供稱，當日曾收上司指示會有警員查看閉路電視，但與721事件無關。事發時亦有便衣警在其站長室內。後來客務中心外有10多人爭執，他未有按程序通知中央控制室，直接聯絡站內警務室，惟有軍裝警員前來叫他：「跟程序做。」法官陳廣池不禁問，當時有警員坐在他隔離，為何仍要致電警務室，E說因他不知道該些便衣警的工作範圍，不會「騷擾」他們，又稱他平日有事也會直接聯絡警務室，雖然他知這做法並未有跟程序。



事發經過。(詳看下圖)

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有人投訴遭白衣人滋擾

高級車站管理主任E指，他案發當日下午在元朗站當值，大部份時間都在站長室工作。當晚約8、9時後，站長室收到數個來電稱在站外被身穿白衣的人騷擾，E遂檢查閉路電視及派客務主任巡視，未見有人被騷擾。不過他當時透過B出口的玻璃，看到遠處有一群白衣人聚集。

軍裝警要求照程序做

晚上10時43分，E從站長室的閉路電視中，看到有10多人在站內的客務中心外爭執，兩批人：「指嚟指去，好似揮拳咁。」他便致電站內警務室要求處理。1、2分鐘內，一名軍裝警員到達站長室，並稱：「照程序做。」E遂致電中央控制室要求協助。

平時都無跟程序會直接聯絡警務室

E解釋，若站內發生事故，站長需先致電中央控制室，再由中央控制室報警，而非要求站內警務室協助。但他平時都不會跟程序做，而是會先聯絡警務室，加上當日他見客務中心外有10多人爭執的情況罕見且較嚴重，故直接聯絡警務室，望可即時處理減低嚴重後果。他說：「（呢個方法）唔正確，我貪方便啫。」

程序須先通知中央控制室

E續指，他聯絡中央控制室後，收到通知稱1號月台有1架列車車門未能關上，遂派客務主任G及另一同事前往處理，同時他查看1號月台閉路電視，未見有人打鬥或阻止車門關上。以他所知，該列車車門最終成功關上並開走。

中央控制室指示要清客

但及後再有第二架列車車門未能關上，E再次派同事處理，約兩、三分鐘後，他收到中央控制室指示要求「清客」。他從閉路電視中見到列車仍在月台，惟沒有留意到是否有人爭執或打鬥，期間他亦從對講機聽到G稱受到人身生命危險。他叫G撤至員工限制通道，及後G返回站長室，列車亦成功開出。E其後忙於接聽電話，當中包括街外市民求助電話及港鐵內部電話，不清楚站內情況。

怕騷擾沒有向身旁便衣警求助

在盤問下，E承認當日上司曾稱會有警員到站長室查閱閉路電視，但與721事件無關，案發時的確有兩名便裝警在站長室。法官陳廣池追問，既然E當時「隔離係警員」，為何仍要致電警務室。E說：「唔知係咪我睇得電視多啦，警員會各自有工作。」以往亦曾因追查毒品案查閉路電視，他不知道身旁便衣警工作範圍，便不會「騷擾」他們。

記憶中站長室內警員無反應

E同意，他看到有人在客務中心爭執時，站長室內的便衣警應可看到閉路電視畫面，但稱：「記憶中（警員）無反應。」之後他一直收到大量來電，街外市民不斷致電追問他有否報警。有人曾用車站之間的聯絡電話打給他，而非透過街外電話，但不知該人如何知道車站熱線。他告訴對方，如果不信車站已報警，可再親自報警，惟對方沒有回答：「淨係一路chur住。」

七名被告及控方對他們的不同指控。(詳看下圖)

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被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2022