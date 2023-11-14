前NBA球星馬布里申高才通來港發展　愛打邊爐稱港氛圍似Brooklyn

CBA球隊北京紫禁勇士籃球俱樂部總教練、前NBA球星馬布里（Stephon Marbury）表示有意來港發展事業，教導年青人打籃球，也希望分享自己在北京的經歷，鼓勵年青人多了解中國。問到為何選擇香港，他解釋因自己出生於美國紐約市布鲁克林（Brooklyn）一座小島，香港亦同為小島，兩地氛圍相同，令他感到香港適合他，他也適合香港。



馬布里昨日（13日）遞交申請「高才通」（高端人才通行證計劃）來港，並與人才服務辦公室總監劉鎮漢一同會見傳媒。劉鎮漢表示，只要馬布里文件齊備，相信很大機會獲批，認為單是這個申請已值得用來鼓勵更多人申請，所以舉辦相關記者會。他表示知道對方有想做的事，除發展事業，也想幫助更多年青人，希望對方將來可來港實現這些理想及抱負。



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馬布里（右）遞交其高才通申請後，與人才服務辦公室總監劉鎮漢一同會見傳媒。（江麗盈攝）

馬布里轉戰CBA 退役後任北京紫禁勇士總教練

馬布里（Stephon Marbury）是NBA 96黃金一代的一員，加入NBA後他曾為多支隊伍效力，2010年轉戰CBA，至2018年退役，並在退役後一年，開始任職北京紫禁勇士籃球俱樂部總教練。

他指中國對其個人及職業生涯均有重要角色，在轉戰CBA前其職業生涯正值較動盪的時間；走入中國後，他的事業亦如進入第二幕，令他得以在球場上繼續有所發展。

在內地生活多年，馬布里似乎早已融入，提到中菜，他直言喜歡，特別鍾情打邊爐，「huǒguō(火鍋) that's my favorite. Hotpot is my favorite.（火鍋是我最愛，打邊爐是我最愛）。」

前NBA球星馬布里申高才通來港發展，他形容是「去另一個有發展機會的地方」。（江麗盈攝）

獲內地永久居留權 參演拍攝自傳電影

馬布里表示，他在2014年獲頒北京榮譽市民，並於2015年底獲得中國永久居留權，最近也獲頒長城最佳友誼獎。除了體壇，他在中國亦涉足電影，在2017年參演其自傳電影《我是馬布里（The Other Home）》。

馬布里提到，新冠疫情爆發時，曾到過武漢參與比賽，因而有機會與當地前線醫生接觸，向慈善機構捐款，並開始參與慈善活動。他現時身為凝動香港體育基金的大使，今次來港也參與不少活動，包括日前教導一些弱勢年青人打籃球，他期望能讓他們在活動中可獲得希望及啟發。

被問到來港申請高才通，離開熟悉的地方，到另一座城市發展，是否一個帶風險的決定，他回應指決定沒有冒任何風險，只是要去另一個有發展機會的地方，他說一直在做的事是針對全球市場，並非只針對中國或香港。

馬布里昨日申請高才通後，與人才服務辦公室總監劉鎮漢一同會見傳媒。（江麗盈攝）

馬布里說，申請高才通後，會經常留在香港，作為前球員、現職教練，也正計劃與香港球隊合作，「For me, being able to to have input and how the game is growing here in Hong Kong. It means a lot.（於我而言，能在這裡貢獻讓香港球壇進步很有意義。）」

除了體育方面，馬布里也表示，相信自己可幫助香港多方面的發展，除繼續參與慈善活動，未來亦有機會為香港帶來生意。他續指，希望借自己較為特別的身份，成為一座橋樑，跟香港年青人分享他為何喜歡中國、以及在內地經歷的事，鼓勵他們了解中國，「I think it gives them some insight.（我認為這能給他們一些洞察力。）」

指成長地布魯克林區科尼島跟香港一樣

提到對香港的感覺，馬布里直言喜歡香港，以往也有來過。他成長於紐約市布魯克林區科尼島，跟香港一樣，都是一座小島，他覺得兩個地方的氣息、氛圍相同，在找尋繼續發展機會時，不期然覺得香港適合自己，「The city fits, you know the island that fits for me, and I feel like I fit with the island, the city as well.（這城市、小島適合我，我也覺得自己適合這小島、這城市。）」

料四星期會有結果 劉鎮漢：一直爭取不同地方人才來港

馬布里昨日（13日）遞交其高才通申請，其申請屬A類、即過去一年全年收入達港幣250萬元或以上的人士，料四星期會有結果。人才服務辦公室總監劉鎮漢表示，一直在爭取不同地方的人才來港，歡迎馬布里來港發展，也透露如對方成功申請，將會參與人才辦的宣傳，吸引更多人才來港。

被問到馬布里的高才通申請尚未批出，為何已開記者會高調公布，劉鎮漢笑稱：「因為佢係佢囉。」他及後補充，只要馬布里文件齊備，相信很大機會獲批，並稱單是這個申請，已值得用來鼓勵更多人申請，所以舉辦相關記者會。他也提到，馬布里有想做的事，除了發展事業，也幫助更多年青人，希望對方將來可來港實現這些理想及抱負。

各項人才計劃共接獲逾18.4萬宗申請 7萬人已來港

劉鎮漢續指，人才辦剛成立不久，尚有很多工作要處理，要一步步做，暫時會靠線上各個社交平台去做宣傳，並會透過參與展覽，包括下周會去深圳參展，藉以招攬不同地方的人才，但未來如果個別業界有需要，人才辦也有機會聯同他們到外地進行招攬。

據當局數字，自去年12月28日至今年10月31日，各項人才計劃共接獲逾18.4萬宗申請，批出當中11.5萬宗。由今年初至10月31日，已有7萬人經上述計劃來港。

就高才通而言，自去年12月28日至上月底，當局接獲逾5.4萬宗申請，批出約4.3萬宗，當中以B類申請為最多，有逾2.3萬宗，而獲批申請人的國籍有94%是中國內地。

▼2022年12月23日 政府公布政府「搶人才」、「搶企業」計劃▼

