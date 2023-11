前NBA球星馬布里申高才通來港發展　愛打邊爐稱港氛圍似Brooklyn

CBA球隊北京紫禁勇士籃球俱樂部總教練、前NBA球星馬布里(Stephon Marbury)表示有意來港發展事業,教導年青人打籃球,也希望分享自己在北京的經歷,鼓勵年青人多了解中國。問到為何選擇香港,他解釋因自己出生於美國紐約市布鲁克林(Brooklyn)一座小島,香港亦同為小島,兩地氛圍相同,令他感到香港適合他,他也適合香港。



馬布里昨日(13日)遞交申請「高才通」(高端人才通行證計劃)來港,並與人才服務辦公室總監劉鎮漢一同會見傳媒。劉鎮漢表示,只要馬布里文件齊備,相信很大機會獲批,認為單是這個申請已值得用來鼓勵更多人申請,所以舉辦相關記者會。他表示知道對方有想做的事,除發展事業,也想幫助更多年青人,希望對方將來可來港實現這些理想及抱負。



馬布里(右)遞交其高才通申請後,與人才服務辦公室總監劉鎮漢一同會見傳媒。(江麗盈攝)

馬布里轉戰CBA 退役後任北京紫禁勇士總教練

馬布里(Stephon Marbury)是NBA 96黃金一代的一員,加入NBA後他曾為多支隊伍效力,2010年轉戰CBA,至2018年退役,並在退役後一年,開始任職北京紫禁勇士籃球俱樂部總教練。

他指中國對其個人及職業生涯均有重要角色,在轉戰CBA前其職業生涯正值較動盪的時間;走入中國後,他的事業亦如進入第二幕,令他得以在球場上繼續有所發展。

在內地生活多年,馬布里似乎早已融入,提到中菜,他直言喜歡,特別鍾情打邊爐,「huǒguō(火鍋) that's my favorite. Hotpot is my favorite.(火鍋是我最愛,打邊爐是我最愛)。」

前NBA球星馬布里申高才通來港發展,他形容是「去另一個有發展機會的地方」。(江麗盈攝)

獲內地永久居留權 參演拍攝自傳電影

馬布里表示,他在2014年獲頒北京榮譽市民,並於2015年底獲得中國永久居留權,最近也獲頒長城最佳友誼獎。除了體壇,他在中國亦涉足電影,在2017年參演其自傳電影《我是馬布里(The Other Home)》。

馬布里提到,新冠疫情爆發時,曾到過武漢參與比賽,因而有機會與當地前線醫生接觸,向慈善機構捐款,並開始參與慈善活動。他現時身為凝動香港體育基金的大使,今次來港也參與不少活動,包括日前教導一些弱勢年青人打籃球,他期望能讓他們在活動中可獲得希望及啟發。

被問到來港申請高才通,離開熟悉的地方,到另一座城市發展,是否一個帶風險的決定,他回應指決定沒有冒任何風險,只是要去另一個有發展機會的地方,他說一直在做的事是針對全球市場,並非只針對中國或香港。

馬布里昨日申請高才通後,與人才服務辦公室總監劉鎮漢一同會見傳媒。(江麗盈攝)

馬布里說,申請高才通後,會經常留在香港,作為前球員、現職教練,也正計劃與香港球隊合作,「For me, being able to to have input and how the game is growing here in Hong Kong. It means a lot.(於我而言,能在這裡貢獻讓香港球壇進步很有意義。)」

除了體育方面,馬布里也表示,相信自己可幫助香港多方面的發展,除繼續參與慈善活動,未來亦有機會為香港帶來生意。他續指,希望借自己較為特別的身份,成為一座橋樑,跟香港年青人分享他為何喜歡中國、以及在內地經歷的事,鼓勵他們了解中國,「I think it gives them some insight.(我認為這能給他們一些洞察力。)」

指成長地布魯克林區科尼島跟香港一樣

提到對香港的感覺,馬布里直言喜歡香港,以往也有來過。他成長於紐約市布魯克林區科尼島,跟香港一樣,都是一座小島,他覺得兩個地方的氣息、氛圍相同,在找尋繼續發展機會時,不期然覺得香港適合自己,「The city fits, you know the island that fits for me, and I feel like I fit with the island, the city as well.(這城市、小島適合我,我也覺得自己適合這小島、這城市。)」

料四星期會有結果 劉鎮漢:一直爭取不同地方人才來港

馬布里昨日(13日)遞交其高才通申請,其申請屬A類、即過去一年全年收入達港幣250萬元或以上的人士,料四星期會有結果。人才服務辦公室總監劉鎮漢表示,一直在爭取不同地方的人才來港,歡迎馬布里來港發展,也透露如對方成功申請,將會參與人才辦的宣傳,吸引更多人才來港。

被問到馬布里的高才通申請尚未批出,為何已開記者會高調公布,劉鎮漢笑稱:「因為佢係佢囉。」他及後補充,只要馬布里文件齊備,相信很大機會獲批,並稱單是這個申請,已值得用來鼓勵更多人申請,所以舉辦相關記者會。他也提到,馬布里有想做的事,除了發展事業,也幫助更多年青人,希望對方將來可來港實現這些理想及抱負。

各項人才計劃共接獲逾18.4萬宗申請 7萬人已來港

劉鎮漢續指,人才辦剛成立不久,尚有很多工作要處理,要一步步做,暫時會靠線上各個社交平台去做宣傳,並會透過參與展覽,包括下周會去深圳參展,藉以招攬不同地方的人才,但未來如果個別業界有需要,人才辦也有機會聯同他們到外地進行招攬。

據當局數字,自去年12月28日至今年10月31日,各項人才計劃共接獲逾18.4萬宗申請,批出當中11.5萬宗。由今年初至10月31日,已有7萬人經上述計劃來港。

就高才通而言,自去年12月28日至上月底,當局接獲逾5.4萬宗申請,批出約4.3萬宗,當中以B類申請為最多,有逾2.3萬宗,而獲批申請人的國籍有94%是中國內地。

