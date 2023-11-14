港企業網絡保安指數錄47點 按年跌幅歷年最大73%企業曾遭攻擊

數碼港和消委會等多間機構近月遭黑客入侵，惹起私隱安全隱憂。私隱專員公署及生產力局今日（14日）公布「香港企業網絡保安準備指數及私隱認知度」調查報告，指「香港企網絡保安準備指數」為47點（100分為滿分），較去年下挫6.3點，是自指數成立以來錄得最大跌幅。



調查發現，逾七成受訪企業過去一年間曾遭受網絡安全攻擊，是歷年新高，釣魚攻擊近乎是所有受影響企業最常遇到的網絡安全攻擊類型。私隱專員鍾麗玲表示，截至10月底，今年共接獲119宗資料外洩通報，公署正與政府緊密合作，審視個人資料私隱條例修訂，包括要求強制性通報，並加強罰則水平，引入行政罰款機制，向未有適時通報的企業罰款。



逾七成受訪企業過去一年間曾遭受網絡安全攻擊，是歷年新高。（資料圖片）

私隱專員公署和生產力局在今年9月以電話訪問378家企業，當中309間屬中小企、69家為大企，涵蓋「零售和旅遊相關」、「非牟利機構、學校和其他」、金融服務、「資訊和通訊技術」等。

員工網絡安全意識最低分 保安政策指數跌至低點

報告分成4大範疇，包括「保安政策風險評估」、「技術控制」、「流程控制」 和「建立員工意識」，最新調查指，4大範疇中表現最差的範疇為「建立員工意識」，指數維持在25點低水平，報告認為是值得關注的範疇；其次則為「保安政策風險評估」則為39.7點，按年下挫8.9點，成為歷史低點，顯示較少企業進行網絡保安風險評估。

至於「技術控制」則為55.1點，報告指，較少企業進行系統保安修補管理，而且企業所採取的網絡威脅防禦措施，亦有所減少而急挫11.2點；「流程控制」達68.1點，是所有分項中最高，屬「具管理能力」級別。

報告指，按行業而言，金融服務業（64.9點）及資訊和通訊技術業（63.3點）繼續並列「具管理能力」級別，當中資訊和通訊技術業更是唯一於本年錄得指數增幅的行業。惟製造、貿易和物流業（48.6，按年跌8.9點）及零售和旅遊相關行業（33.3，按年跌12.5點）錄得較大跌幅，而後者更跌至「措施不一致」級別。

調查又發現，73%受訪企業在過去12個月內曾遇到最少一類網絡安全攻擊，較去年再飆升8個百分點，至歷來新高。

96%企業遭釣魚攻擊

報告提到，網絡安全攻擊升幅主要來自更多中小企受網絡安全攻擊，較去年大幅上升10個百分點，當中釣魚攻擊是最常見的網絡安全攻擊類型（96%），相關攻擊類型包括：

。網絡釣魚電子郵件（79%）

。網絡釣魚電話（35%）

。網絡釣魚簡訊（34%，+14百分點）

。社交媒體釣魚（16%，+6百分點）

。人工智能（AI）或生成式AI（9%）

。使用二維碼的釣魚攻擊（8%）

