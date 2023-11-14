外藉幼師為申澳洲旅遊簽證　圖賄賂前校長作假就業證明　判社服令

外籍幼稚園女教師，離職後想申請到澳洲的旅遊簽證，卻因未有工作而被拒，她遂要求曾任教學校的校長為她發虛假就業證明，並稱可提供賄款。女教師後來遭廉署拒控，她早前承認向代理人提供利益罪，案件今(14日)在西九龍法院判刑，裁判官溫紹明稱行賄罪嚴重，一般需判即時入獄，但認為本案情況特殊，相信被告只為貪圖方便，而非出於金錢利益，亦認為她已明白其行為愚蠢及錯誤，亦有悔意，最後判她社會服務令120小時。



女被告Prabhjot-Kaur，27歲，曾於東涌的Sunshine House International Pre-School (Tung Chung)任教，她於2022年6月初已離職。她承認於2023年2月22日至24日，向Sunshine House校長稱，可提供一筆沒有指明金額的賄款，以獲取幼稚園向她發出虛假聘用信。

女被告Prabhjot-Kaur在西九龍法院承認提供利益罪，被判社會服務令120小時。(資料圖片)

案情指，被告於2021年10月至2022年6月曾於Sunshine House任職教師。今年2月22日至23日，被告透過WhatsApp傳訊息給該校的校長譚天麗，提到她與丈夫申請到澳洲的旅遊簽證時，因她沒有工作而被拒發簽證，故她希望譚可提供信件，證明她自2022年6月起放無薪產假。譚沒有回覆，被告則於同月24日再發訊息，表示願意為向譚提供一筆沒指明金額的賄款，以換取譚的協助，譚拒絕被告。

廉政公署於去年5月17日拘捕被告，被告警誡稱回到印度後，欲申請澳洲簽證遭拒，親戚建議她找前僱主幫忙，又稱打算給一筆金額不大的款項作為禮物。

案件編號：WKCC 3582/2023