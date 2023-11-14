美聯高層涉違競爭法　宴會上與中原高層碰面　開5會制定佣金比率

美聯物業及其5名管理層被指與同業合謀定價，違反《競爭條例》被控。入稟文件透露，美聯與中原這兩大地產代理的管理層，去年在一個周年典禮上碰面，雙方談及如何改善經營環境。兩公司的管理層之後並召開了5次合議，期間定下所有一手新盤成交中，最少實收佣金定為2%，以避免競爭，他們於今年初發內部通告告知前線經紀。此舉引來競爭事務委員會關注，從而揭發美聯疑與同業私下就實收佣金定下協議，違反有關條例。競委會要求審裁處頒令，美聯等三間公司和五名管理層需支付罰款，並向該五名管理層發出取消董事資格令。



答辯人包括3公司及5名管理層

申請人競委會，8名答辯人：美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司、美聯集團有限公司等3公司，及黃靜怡、布少明、李頌賢、張子存和馬泰陽等5人。

美聯集團副主席黃靜怡是答逭人之一。（林樂謙攝）

美聯集團有限公司是上市公司，並間接持有美聯物業和香港置業(下統稱：美聯)，黃靜怡、布少明、李頌賢、張子存和馬泰陽則為美聯的管理層；中原地產代理有限公司則持有利嘉閣(下統稱中原集團)。

買家傾向選擇回贈較高的地產代理

入稟狀指，地產代理處理一手樓買賣時，發展商會發出佣金。地產代理會根據單位的定價，向一手樓的買家，提供某個百分比的回贈，給予回贈越高，買家實際支付的樓價便越少，買會傾向揀選提供較高回贈的地產代理。而地產代理從發展商收取佣金，再減去給予買家的回贈，為最少實收佣金。

與中原管理層在周年典禮上碰面

於2022年10月7日，黃靜怡、李頌賢和中原集團的K先生，在地產代理監管局的25周年典禮中見面，指地產代理之間應該開會，討論如何改善行業的經營環境。

曾召開5次會議討論控制實數佣金

同月13日起，中原集團和美聯集團舉行至少5次會議，並在會中講及要嚴格控制前線地產經紀給予買家的回贈，合適的實數佣金等。雙方最終達成協調，除非獲得公司的董事批准，一手物業交易的最少實收佣金為2%。

中原與美聯均有發通告指示前線

其後，中原集團和美聯集團均發出內部通告，當中使用接近相同的字眼，指示前線經紀處理一手物業交易時，其最少實收佣金定為2%，並於2023年1月起生效。美聯集團於本年3月發出內部通告，撤銷有關規定。

競委會講解一宗地產代理商合謀定價事𠑥唔。左起:競委會調查組主管黃錦鴻、行政總監 （行動）郭柏聰、主席陳家殷、行政總監（法律事務）李曉亮，及資深法律顧問（訴訟事務）李金壕。（何瑞芬攝）

協議屬合謀定價限制競爭

入稟狀指，該協議的目的，是要限制中原和美聯之間的競爭，損害正常的競爭，雙方期間亦有交換資訊，協議亦屬合謀定價。黃靜怡、布少明、李頌賢、張子存和馬泰陽，均有出席該5次會議。

競委會3間涉案的答辯公司，均違反《競爭條例》的「第一行為守則」，須支付罰款，同時亦要求審裁處下令，黃靜怡、布少明、李頌賢、張子存和馬泰陽等5名管理層，亦涉違反同一守則，要5人支付罰款及取消其董事資格。

案件編號：CTEA3/2023