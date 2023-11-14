年宵2024｜維園乾貨首天近兩成攤位底價成交日　中三生切嚐擺攤

維園年宵攤位競投踏入第二日，今日（14日）主要競投1至82號的主題攤位以及乾貨攤位。下午普通乾貨攤位成交價最高以3.3萬元成交，其中近銅鑼灣出口的61號攤位，以18口價3.1萬元成交。接近20個攤位以底價成交，下午並沒有競投者被取消資格。有學生元打算以兩萬元競投攤位，最後以9000多元成功投得攤位。



攤位競投下午繼續，其中近銅鑼灣出口的61號攤位，以18口價3.1萬元成交，而今日成交價最高攤位以3.3萬元成交。香港鄧鏡波書院學生會亦有參加競投，一同到場的蔡老師指，原先打算以兩萬元競投攤檔，但到場後見到不少攤檔均以底價成交，因而決定調整競投金額。學生會主席關同學表示，今次會主要售賣校方的紀念品以、自家製公仔、應節產品等，整個計劃預算大約7至8萬，期望能回本甚至「賺少少」。

就讀中三的李同學以個人名義參與競投，他表示，由於預算有限，因此只會以底價競投攤檔，在三次嘗試後最終以底價投得攤檔。他表示，今次會售賣裝飾類產品，如揮春。他指，自己本身有租格仔做生意，售賣飾品、復古玩具、手鏈等，在店主的推薦下嘗試在年宵擺設攤位。他稱，第一次參與競投十分緊張，並沒有預計銷情，但認為港人北上或有受影響，「國內節日氣氛會濃厚啲。」