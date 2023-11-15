消委會行李箱｜$1980無印良品Muji性價比最高　媲美同評分$5980篋

行李箱為出行旅途伙伴，出現破損或令行程不便。消委會檢視市面上15款中型硬身行李箱，當中四款獲得4.5分，為各產品中最高，其中日本品牌Muji（無印良品）售價為1,980元，成為最抵用之選，其餘同獲4.5分的牌子都2,000元以上，甚至近6,000元。

消委會指，產品價格與其耐用表現沒有必然關係，最昂貴的RIMOWA售8,200元，惟總分只有3.5分；7,800元的TUMI亦只獲4分，未成最高分牌子。



▼消委會測試行李篋，評分高至低▼



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Muji、Victorinox、ECHOLAC、LOJEL 均獲4.5分

消委會測試了15款中型硬身行李箱，高度約24吋至28吋，售價介乎730元至8,200元，重量由2.5千克至6.2千克不等。消委會檢試了各款的耐用程度、防水效能等，結果Muji的行李箱連滑輪固定器75L，在耐用程度方面獲滿分、防水效能獲4分，總評4.5分。

其餘Victorinox、ECHOLAC、LOJEL等三款都同樣獲4.5分，不過個別評分表現未如Muji，例如Victorinox、ECHOLAC的外殼或內袋拉鏈拉扣未能通過拉力測試，該項目未達滿分，但Muji得到5分滿分。另外，價錢上Muji亦為四個4.5分產品中最便宜的一個，售約1,980元，成為最抵用之選。

RIMOWA售$8,200 總評分僅3.5

至於售價達8,200元，為各款最貴的RIMOWA ESSENTIAL CHECK-IN M，總評分僅3.5分，該樣本在拉行58.3公里後，其拉桿手柄便斷裂。消委會指該樣本整體耐用表現未如理想，產品的價格與其耐用表現沒必然關係，建議消費者選購時應按預算及需要去選擇。

至於售價第二高的TUMI 19 Degree Short Trip Expandable 4 Wheeled Packing Case，售約7,800元，完成行走測試後，其拉桿未能正常伸縮；不過其防水效能是唯一獲5分滿分的產品，向平放地上灑水分鐘後，內籠沒有滲水，故總評分為4分。

消委會：產品價格與耐用沒關

消委會總括，四個4.5分產品的整體耐用表現優異，耐跌、耐壓及耐拖行之餘，手挽及拉桿強度高。該會又指，產品價格與其耐用表現沒有必然關係，選購時應按預算及需要選購。