今日必看8分鐘｜城巴車長打人被捕兼解僱｜的士車行遭扑爛玻璃門

城巴車長疑因路況爭執拳打男子 毀私家車後鏡 涉兩罪被捕遭解僱

網上流傳片段，片中一名相信是城巴路線A10車長，在華富邨培英中學迴旋處與人爭執，一言不合施以右勾拳擊中踢拖男面部。拍片者亦表示其私家車倒後鏡，亦被車長徒手打爛。城巴回覆《香港01》查詢證實事件，指事發於上周六（11日）涉事車長當時正駕駛城巴機場快線A10前往鴨脷洲，駛至華景街時懷疑因路面狀況與其他司機爭執，事件中有名司機受傷送院。城巴為事件致歉，並向受傷司機致以慰問，又指在展開全面調查後，決定即時解僱涉案車長，並會全力配合警方調查。警方則表示，涉案城巴車長涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及刑事毀壞被捕。

CCTV影晒｜大角咀的士車行遭歹徒扑爛玻璃門 店主：肯定係尋仇

大角咀樂群街一間兼營地產代理之的士車行，今日（15日）遭人用硬物扑爛櫥窗及玻璃門，車行的閉路電視拍攝到歹徒作案經過，店主報警追查。

車CAM直擊｜博愛交匯處兩車爭路釀意外 私家車被撞至調頭逆線

元朗博愛交匯處兩車爭路釀意外。今日（15日）上午7時58分，博愛交匯處往錦田方向近博愛醫院，一架吊臂車與一輛銀色私家車相撞，私家車繼而調頭逆線，阻礙出口。從車CAM片段可見，兩車同步出迴旋處，私家車行內線，吊臂車則在外線。當駛入近博愛醫院一路口時，兩車各不相讓，私家車被吊臂車「閘」向右邊圍欄，結果被夾至調頭逆線。受意外影響，博愛交匯處往錦田方向近博愛醫院部份行車線一度封閉。

新田車房起火 值逾百萬元12古董車付諸一炬 街坊稱車屢被借拍戲

新田古洞麒麟村玉麟路一個車房今日（15日）下午發生火警，12輛古董車遭焚毀。警方在下午2時半左右接報，指古洞路附近一個車房外有一輛車起火，並波及附近車輛，消防接報現場處理，至下午4時許將火救熄，初步相信火警源於舊車電池短路，無人受傷。車房負責人稱焚毀的古董車總值逾百萬元，有附近的街坊則稱車房是已故的「李導演」用作收藏舊車用，又曾借出車輛供無線藝員等拍戲。

尖沙咀斬人案｜刀手乘車撞停的士 斬傷兩客逃去 其中一人中4刀

尖沙咀發生傷人血案。今日（15日）上午7時56分，50歲姓莊的士司機報案，指他載着乘客駛至漆咸道南與漆咸圍交界時，被一架私家車撞右後門截停，車上跳下數名刀手，不由分說斬傷其車上兩名乘客，然後登上一輛私家車向何文田方向逃去。救護員到場替傷者包紮，二人清醒被送往伊利沙伯醫院治理。據悉，其中一人被斬4刀，分別雙手和腳；警方將案件列傷人，交由油尖警區反三合會行動組跟進。

持續搜尋失蹤逾5月人士 郊野義務搜索隊發現骸骨 死者身份待查

多次協助尋找行山期間失蹤人士的「郊野義務搜索隊」（CVST），連月來多次上山搜索一名失蹤超過5個月的人士，其間在今日（14日）下午，於大埔滘自然教育徑附近發現人類骸骨。CVST發言人回覆《香港01》查詢時證實，其隊員今日發現骸骨並報告警方，但死者身份有待警方證實。警方是在今日下午2時02分接獲市民報案，指在大埔滘自然教育徑發現人骨，並在山邊發現鞋及電話，警員接報後趕往現場跟進。據了解，報案人為自發搜索失蹤者的行山小隊，他們在大埔滘自然護理區路段的一個隱蔽叢林內發現人骨，於是報警，警方雖已上山了解，惟因天色昏暗且路段隱蔽而需時處理，警方正調查骸骨是否與失蹤人口案有關，案件由大埔警區軍裝巡邏隊跟進。

消委會行李箱｜一款塑化劑含量超上限45倍 4款長距離拉行後甩轆

通關後不少港人外出旅遊，消費者委員會檢視15款中型行李箱，測試其耐用性，結果發現有七款在長路距離拖行的路面測試表現不理想，當中ACE、harajuku、Hallmark Design Collection及ELLE的行李箱獲評最低的一分，未完成連續行走90公里的試驗便車輪脫落「甩轆」，或拉桿鬆脫或斷裂。另外，ELLE行李箱的耐跌撞能力亦遜於其餘14款，是唯一一款在耐跌撞測試中出現損壞，其車輪連接件於測試後輕微裂開。行李箱於寄艙時往往都受到擠壓，消委會測試發現，在經過耐壓測試後，Samsonite的行李箱拉鏈保護件斷裂；RIMOWA的拉鏈套邊亦輕微變形，不過兩款的拉鏈功能未受影響，仍可正常使用。另外，幾乎全數樣本在經過防水測試後，都有不程度滲水，只有TUMI一款表現優惠沒有滲水。另外，是次測試亦檢測了行李箱手挽及拉桿手柄可接觸部分的物料，結果發現Delsey Paris的手挽部份物料含有DEHP塑化劑，含量達4.6%，超出歐盟 REACH 法規訂立的上限45 倍。

警方首日巴士巡邏 兩警尖沙咀碼頭登車 乘客：具阻嚇性打擊罪案

警隊西九總區今日（15日）推出試行計劃，不定時安排軍裝警員登上巴士巡邏。尖沙咀分區今日上午11時，派出兩名警員於尖沙咀天星碼頭登上九巴6號線，警員上車後先向車長講介登車巡邏細節，隨後站在車廂空位，過程中未見與乘客交流。有乘客表示，登車後見大批傳媒採訪感到十分「墟冚」，對有警員上巴士巡邏感到好奇，建議警方可多加宣傳，認為試驗計劃有助增加阻嚇性，減少罪案發生，「（警員）咁樣着住制服上嚟，已經有阻嚇作用」，亦有乘客希望可以擴展至其他警，方便有需要市民求助。

慘！男花$180萬買林寶堅尼 驚揭真身崩潰：被騙了… 車行咁回應

跑車價格昂貴，買到這跑車更是「欲哭無淚」。內地浙江杭州1名男子為了獎勵自己，花費170多萬人民幣（逾180萬港元）購入1部「2手」林寶堅尼超級跑車，沒想到辦理保險時，竟發現這跑車原來已被過戶15次，即「15手」車，當場崩潰，感嘆「感覺被欺騙了一樣」。他要求車行賠償10萬人民幣（約11萬港元），但車行人員稱從沒就過戶次數作出承諾。