賽馬會環球衞生研究院設於港大醫學院　料2024年第二季開始運作

特首李家超在10月底發表的施政報告，公布馬會將捐款30億元支持香港疫苗研發等加強應對疫情的準備。政府及馬會昨天(15日)宣布成立「香港賽馬會環球衞生研究院」，由香港大學、劍橋大學、國際疫苗研究所合作，據悉研究院將設於港大，預計明年第二季開幕，融合外國及內地科學家一同研究，把研究轉化成為生產，以更快、更便宜的方式生產疫苗。



作為該30億元第一個項目，香港賽馬會環球衞生研究院主要工作包括流行病學監測、數據分析和建模、疫苗製造研發、構建疫苗平台、疫苗免疫學、能力提升和國際合作。

消息人士指，香港大學、聯合國旗下國際疫苗研究所（IVI）和英國劍橋大學會在港大設立實驗室，作為建立全球健康研究所(GHI)的一部分；實驗室最終將建在香港大學醫學院旁一棟擬建的新大樓內，不過校方已經在醫學院校園內，預留了空間以容納員工和實驗室設施，因此料研究院會由明年第二季開始運作，毋須等新大樓落成才開始。

消息人士表示，研究院目標對準全球南方國家，生產發展較成熟的疫苗，這次獲得兩大實力很強的單位合作，料成功機會很大；研究院更關注下游供應鏈，因為對香港而言，花10多年時間來研發新疫苗是不切實際的。

除了本地專家之外，研究院還將招募頂尖科學家，把比較成熟的研究成果直接接合最後階段，即把研究轉化成為生產，以便以更快、更便宜的方式生產疫苗。

馬會已審批撥捐30億元支持政府加強防疫準備，捐款除用作成立環球衞生研究院外，還包括支援醫務衞生局和衞生防護中心加強新冠疫情後的防疫準備力，並支持國家培訓醫護人才。

醫務衞生局局長盧寵茂、馬會主席利子厚、香港大學副校監和香港劍橋校友會創會主席李國寶、香港大學校務委員會主席王沛詩與國際疫苗研究所理事長 George Bickerstaff一同見證，由馬會行政總裁應家柏、香港大學校長張翔、劍橋大學臨床醫學院院長 Patrick Maxwell與國際疫苗研究所所長 Jerome Kim昨日出席簽署合作備忘錄儀式。