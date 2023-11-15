港鐵特急？往北角列車疑坑口飛站惹安全憂慮　將軍澳線一日兩事故

港鐵將軍澳綫一日出事兩次！繼今日（15日）下午鰂魚涌站附近路段受積水，過海路段服務一度暫停，有讀者向《香港01》反映，稱今晚約6時半乘坐將軍澳線由寶琳站往北角方向列車，駛經坑口站時「飛站」，直奔將軍澳站。乘客雖錯愕但未有恐慌，但指因今日下午該線剛有事故停駛，擔心列車是否安全。《香港01》正向港鐵查詢。



讀者何先生向《香港01》提供一段在車廂拍攝的影片，顯示列車駛過坑口站時，列車廣播雖稱「請小心月台空隙」等到站時的信息，惟列車駛近坑口站後未有停下，反而全速駛過。據影片顯示，當時也有不少乘客在坑口站月台排隊等候上車。

何先生稱，晚上在將軍澳線總站寶琳站上車，打算前往將軍澳站，駛經坑口站時大約晚上6時30分左右，當時車上乘客不多，對「飛站」事故也只感錯愕未有太大驚慌，自己下站也順利落車。

他家住在將軍澳沿線，多年來從未見到「飛站」情況，又聯想到今日將軍澳線出現積水事故，過海段一度停駛，認為問題較多，擔心有安全風險。

港鐵今日下午2時許宣布將軍澳線鰂魚涌站附近路段受積水影響，將軍澳線來往北角站至調景嶺站列車服務暫停，即無法過海，至下午3時30分才陸續恢復服務，料按「可加可減」票價機制下的服務表現安排，港鐵需為事件撥出200萬元回贈乘客。