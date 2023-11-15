港府強烈不滿美中經濟與安全審議委員會報告　批失實污衊抹黑

香港特區政府今日（15日）就美中經濟與安全審議委員會發表所謂「二零二三年報告」內針對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。



特區政府發言人稱，特區政府強烈不滿和堅決反對美中經濟與安全審議委員會以政治凌駕法治，一再透過所謂『報告』干預香港特區事務。香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在『一國兩制』下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。香港特區定當繼續依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由。特區政府再次強烈敦促個別美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

發言人重申，在『一國兩制』下，香港擁有『背靠祖國、聯通世界』此得天獨厚的顯著優勢，連接內地與世界各地，將必繼續充分發揮其作為『超級連繫人』和『超級增值人』的角色。憑藉國家大力支持，加上『十四五』規劃、粵港澳大灣區建設和『一帶一路』高質量發展等國家戰略帶來的廣闊發展空間，香港的營商環境機遇無限。特區政府會繼續全力增強發展動能，更好結合『有為政府』和『高效市場』，更積極進取地招商引才，提升香港競爭力，推動香港在由治及興的新階段穩步前進。