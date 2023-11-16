越籍無家者羈留期間斃命死因　法醫死者結紮自絞　屬自殺式勒斃

越南籍無家者疑在還押小欖精神病治療中心期間以褲纏頸自勒亡，死因研訊今（16日）續，法醫指死者頸上有幼帶狀瘀痕，軟骨骨折，相信是因頸部受壓所致。他判斷死者因結紮自絞造成頸部受壓，加上死者心血管本身約5至7成半阻塞，因而加速死亡。他又指，自殺式勒斃情況極為罕見，他也是首次處理這類個案。所有證人已完成作供，死因裁判官押後至明（16日）續，料將引導陪審團。



死者LE Van Muoi（黎民十，下稱：黎）1966年3月21日於越南出生，2020年10月9日去世，終年54歲。他的家屬未有到庭，懲教署被列作有利害關係方，研訊將由1男4女陪審團作裁決。

無家者黎民十在小欖身亡後，與黎相識多年的牧師林國璋，與立法會議員邵家臻、張超雄及何啟明曾在黎生前露宿的地方交代情況。（資料圖片）

羈押期間曾因毒癮發作入院

法醫英浩雲今讀出解剖報告，黎高162厘米，重42公斤。根據醫療紀錄，他於1987年來港，有濫藥習慣，包括海洛英、美沙酮等，並曾於2020年2月被懲教羈押期間，因毒癮發作而需入院治療。

送院搶救後曾3次心臟停頓

英續指，黎於2020年10月8日入院時已經昏迷，心電圖顯示其左主心臟病變，雙眼瞳孔放大，吻合腦部缺氧的表徵。留院期間，黎先後3次心臟停頓，雖能恢復心跳，但心臟缺損呈上升趨勢，翌日早上10時18分再次心臟停頓，宣告死亡。

法醫英浩雲指死者黎民十結紮自絞致死，並指這屬罕有的自殺式勒斃。(凌子淇攝)

解剖結果顯示黎頸部軟骨骨折

解剖結果顯示，黎身上沒有明顯傷痕，但頸部左上方接近頰骨位置，有一條幼帶狀的紅色瘀痕，頸部軟骨骨折，周邊肌肉及韌帶有小量深層瘀傷，相信是因頸部受壓所致。另黎腦部輕微水腫，心臟主血管呈5至7成半阻塞，冠狀粥樣硬化程度屬中至嚴重。

死因是結紮自絞

鑒於黎曾在羈押期間勒頸自斃，英判斷他的死因是結紮自絞（self-strangulation by ligature）造成頸部受壓，而其冠狀動脈粥樣硬化則加速他的死亡。

頸部受壓有機會沒有明顯傷痕

英形容，自殺性勒斃情況罕見，他本人也是首次處理這類個案。他指頸部受壓可造成臉部發紫等窒息現象，但亦有機會沒有明顯傷痕，若果受壓面積較大，所施壓力會被分散而變小，本案便是這類情況。根據早前證供，懲教人員發現黎時，均沒看到其頸部有明顯傷痕。

案件編號：CCDI-888/2020(DK)