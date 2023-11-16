五旬漢入院翌日亡　實習醫生無留意讀數時間　未及時診斷心肌梗塞

有中風病歷的五旬男導師，因胸口痛及腳抽筋被送到屯門醫院，期間疑因實習醫生未及時診斷他有心肌梗塞，男導師翌日做「通波仔」後不治。死因庭今（16日）就男導師的死召開研訊，時任實習女醫生供稱，她檢查病人時，只見其心電圖讀數有異常，心酵素卻正常，她假定了兩項讀數在同一時間讀取，未留意到兩者的讀取時間相隔了5小時，故未即時判斷到病人是心肌梗塞。女醫生說：「我好遺憾當時無check到心酵素嘅時間。」



死者容國洪，2021年11月30日晚，因心口痛及左腳抽筋，送往屯門醫院治理，至翌日下午2時離世，終年57歲。庭上透露，容生前是STEM兼職導師，有中風病史，曾做「通波仔」手術。

死者容國洪的遺孀及兩名兒子均有出席其死因研訊。(凌子淇攝)

視像通話告知兒子無人協助

容的長子供稱，2021年11月30日晚，他下班回家時，見到父親被推上救護車，當時仍能與他溝通，但父親面容疲倦並感不適，其後在胞弟陪同下送入屯門醫院（屯院）治理，胞弟指父親等候上病房時曾抽筋。父親入院後曾與兒子視像通話，表示胸口痛，曾叫護士要求見醫生，但無人前來協助。

早上仍清醒約兩小時後要搶救

死者遺孀則指，丈夫入院翌日（12月1日）上午11時仍清醒，下午1時收到醫院通知，指他需做「通波仔」搶救。她即時趕去醫院，未及下午2時，院方稱其丈夫心跳微弱，瞳孔放大，需再搶救，延至2時32分宣告不治。

醫管局翌日發電郵認是醫療失誤

遺孀於12月2日向醫管局發電郵，要求了解丈夫留院期間所接受的治療。院方翌日交代其夫留院時心電圖異常，當值醫生未作急性心肌梗塞的臨床判斷，承認屬醫療失誤。兩日後，政府就丈夫死亡事故發新聞稿。

急症室醫生指容經治理後情況轉穩定

屯院急症室醫生温曉薇指，容於11月30日報稱胸口痛和左腳抽筋，送院治理時出現抽筋、反白眼及全身痙攣等情況，需要打針舒緩。她替容照心電圖未有異常，及後容稱曾做「通波仔」，温遂安排容再做心電圖、照肺片、抽血及驗心臟酵素，並把他轉到內科病房，容當時情況穩定。

凌晨4時半才獲安排做心電圖

屯院內科醫生陳俊賢供稱，他曾安排容做緊急腦部電腦掃描，確保容腦部沒有新近出血情況，排除中風復發。他當晚下班前曾檢查容的心血報告，未見異常。對於容延至翌日凌晨4時28分才做心電圖有延誤，陳指放射科等候需時，若因電腦掃描導致心電圖，同意情況並不理想。

時任實習醫生陳心期稱當時未留意到死者容國洪的心電圖與心酵素讀數並非同時間進行，未即時診斷到容是心股梗塞。(凌子淇攝)

實習醫生判斷頭暈與抽筋有關

時任屯門實習醫生陳心期稱，容入院當晚，她按指示要安排容做腦部掃描。翌日凌晨12時半掃描出爐，顯示容的腦部沒有異常。及至清晨4時半，護士指容表示頭暈，陳指容腦部掃描及維生指數均無異常，判斷頭暈可能與早前抽筋有關，並處方止暈藥。

清晨6時發現心電圖有異常

陳心期續指，她於早上6時許因需處理另一病人經過容的病房，見到容於4時28分做的心電圖已有結果，查看下發現心電圖讀數有異常。陳遂上前問診，容當時「唔似辛苦」但稱有少許頭暈。

心酵素是5小時前的結果

陳心期又指，當時容連續兩次的心酵素指數均是正常，亦沒有提及胸口痛，故她判斷容沒有心肌梗塞。她後來才知容心酵素是在前一晚11時28分已讀取，相隔5小時後才做心電圖。

兩測試須同步量度否則會令診斷困難

陳心期解釋，心肌梗塞有3項指標：心電圖不尋常、心酵素在3小時內上升兩倍，及臨床診斷胸口痛等症狀。心電圖及心酵素必須同步量度，否則會令診斷會有困難。

假定了兩測試在同一時間量度

她指院方一般會安排兩者同步進行，她在屯院工作期間，都不曾試過心電圖及心酵素分開進行的情況，所以當時假定了兩者是在同一時間量度，未有刻意留意心酵素量度的時間。她坦言：「我好遺憾當時無check到心酵素嘅時間。」

案件編號：CCDI-1080/2021(SH)