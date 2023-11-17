消委會花生醬｜新竹衛生局曾驗黃曲霉毒　結果符合規定籲放心

消委會周三（15日）公布台灣新竹福源花生醬的黃曲霉毒素及黃曲霉毒素B1含量，超出歐盟上限，食用後嚴重或損害肝臟功能。福源花生醬的負責人曾俊強昨日（16日）在台灣會見傳媒，質疑消委會檢驗過期品，惟消委會同日指，進行測試時絕不會使用過期的樣本。



台灣新竹市衛生局最新於今日（17日）公告指，已於今年9月14日抽驗「新竹福源花生醬」，結果均符合食安規定，籲民眾可放心。值得留意的是，消委會與台灣新竹市衛生局所檢驗的批次不一。



消委會測試揭示，优味幼滑花生醬（左）及新竹福源花生醬（右），黃曲霉毒素B1含量每公斤超過2微克，超出歐盟標準。（廖雁雄攝）

新竹市衛生局9月抽驗黃曲霉毒均符合規定

台灣新竹市衛生局今日（17日）在網頁公告指，市府皆有定期進行食安抽驗，已於今年9月14日抽驗「新竹福源花生醬」（新竹市東區東大路1段155號；有效日期：2023/12/12）檢驗總黃曲霉毒、黃曲霉毒B1、赭麴毒素A，結果均符合規定，請民眾放心。

新竹衛生局驗3款花生醬

衛生局長陳厚全表示，衛生局皆會定期執行市售食品真菌毒素污染監測計畫，包含抽驗花生製品，檢驗項目為總黃曲霉毒、黃曲霉毒B1、赭麴毒素A等，今年也針對竹市知名的花生醬製造商「福源食品有限公司」、「新福源國際企業有限公司」及「寶地食品行」等三家進行抽驗，分別檢驗「新竹福源花生醬（有效日期：2023/12/12）」、「新福源椒麻花生醬（有效日期：2024/02/26）」、「微量日曬鹽花生醬（有效日期：2023/12/08）」，結果均符合規定。值得留意的是，消委會與台灣新竹市衛生局所檢驗的批次不一。

值得留意的是，消委會與台灣新竹市衛生局所檢驗的批次不一。

消委會報告驗黃曲霉毒素含量超標

消委會最新一期《選擇》月刊日前公布20款花生醬的測試報告，六成樣本檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素。受港人歡迎作手信的台灣新竹福源花生醬，被驗出黃曲霉毒素含量最高，每公斤含4.94微克，黃曲霉毒素B1含量，每公斤4.27微克，兩者均超出歐盟上限。嚴重可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。

福源花生醬的負責人曾俊強昨日在台灣會見傳媒，表示報告一出即引來顧客要求退貨，當地銷售點亦面臨下架，形容「70年商譽就這樣毀於一旦」。他指出，消委會檢測的樣本，瓶罐顯示有效日期為2023年1月14日，質疑消委會檢驗過期品，當然會有衍生變質問題。

消委會接受查詢表示，該測試樣本標示的有效日期為2023年1月13日。消委會交往海外第三方實驗室，並於有效期前進行測試。