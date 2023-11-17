林卓廷渉721暴動　控方舉證完畢　押後至下周一續審

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人「非白衣人」被控暴動罪。案件今（17日）在區域法院續審，控方舉證完畢，而辯方大律師指，需要索取指示，以考慮就案件是否表證成立作中途陳詞，案件下周一續審。



被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們否認於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

七名被告及控方對他們的不同指控。(詳看下圖)

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警員顧子健(音譯)指，案發時向行動室匯報元朗站發生打鬥，雙方人數接近100人，但因當時情況混亂和趕急，未有匯報雙方各自的人數。(資料圖片)

警員作供指因情況混亂和趕急 未有向行動室匯報打鬥雙方各自的人數

當日獲指派到元朗站站長室監察閉路電視的偵緝警員顧子健（音譯），今在控方覆問時指，案發時向行動室匯報元朗站情況。他當時匯報指有打鬥發生，閘內有人以水喉向閘外射水，閘外則有白衣人持棍裝物體。而他當時向行動室指，一方是穿白衣，另一方則是穿其他顏色的衣物，雙方人數接近100人。顧解釋當時情況混亂和趕急，未有匯報雙方各自的人數。

此外，控辯雙方同意案情指，第五被告鄺浩林於2019年7月22日凌晨時份，在元朗博愛醫院急症室求診。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022