港島兩公廁被點名急改善　直擊喉管破裂全地濕透　廁格有煙頭

香港廁所協會今日（17日）公布「2023香港最佳公廁選舉」結果，點名批評西環吉席街公廁，及西營盤正街街市公廁，被批為最急待改善公廁。

記者親身到兩個公廁了解現況，其中正街街市公廁的洗手盆喉管破爛，開啟水龍頭後，清水直接流向地下，悄一不慎會弄濕雙腳，而且遍地濕透。另外，踎廁的自動沖水感應器已凹陷壞掉，無法沖廁，令踎廁塞有無法沖走的紙巾。公廁旁邊的魚販指，有人破壞公廁設施，復修不久後又故障，問題難以解決。

至於吉席街公廁，在廁所門外已隱約嗅到尿餲，公廁地上有積水，廁格內有煙頭，有市民認為情況不理想，擔心長者滑倒。



▼西營盤街市公廁情況▼



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記者今午先後到上述兩個公廁的男廁。正街街市公廁方面，雖然未有大異味，但全地一遍濕滑，容易滑倒。公廁內有兩個洗手盆，其中一個連接去水位的喉管破裂移位，故開啟水龍頭後，水喉水會直接經洗手盆流到地上，稍一不慎便會弄濕雙腿，而且更直接令地下全面濕透。

自動沖水感應器凹陷

廁格方面，本身踎廁已有紙巾堆積，記者嘗試沖廁，但原有的自動沖水感應器已凹陷壞掉，無從沖走廁紙。

男廁外旁邊為魚檔，魚販劉先生表示，該廁所環境一直都惡劣，有人刻意破壞洗手盆去水位喉管，以方便用水桶載水抹車，即使有關部門維修喉管後，相隔不久又會有人破壞，同樣事情發生無數次，即使職員勤於清理，但地下始終濕滑。

劉生於廁所旁邊經營魚檔20多年，指公廁一直以來環境都惡劣。（廖雁雄攝）

至於沖廁問題，劉生指同樣多次故障，並稱有部份人不懂使用自動感應器，「佢唔知就對隻手過去撳嗰嘢，成日撳咗入裏面，我見佢整過無數次啦。」他續指，更有地盤工人於廁所沖洗鞋子，令廁所滿是泥濘。他坦言難以解決上述問題，街市人來人往，開放時間又長，即使勤清潔都難以根治問題。

門外已傳來尿餲味

至於吉席街公廁，雖然已開窗，但門外已傳來尿餲味，進入廁所後更為強烈。洗手盆旁邊有不少積水，乾手吹風機外表已生銹，但仍可使用。至於廁格則可以沖廁，但地上有煙頭。

▼西環吉席街公廁情況▼



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市民王先生於附近工作，不時使用該廁所。他表示，該廁所環境一直如此常有積水及尿味，擔心長者會跣倒。他續指，雖然都會見職員清潔，但公廁鄰近的士站，部份司機會以水桶載水抹車，因而令公廁地面有積水。

另一位市民霍先生亦認為衞生欠佳，笑言：「快快搞掂，快快出返嚟」。他表示，若十分為滿分，只會評該公廁3.5至4分，不過有時旺角區的公廁更為惡劣，故平時大多於商場如廁，別無他選下才到公廁。