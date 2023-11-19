精神健康｜輔導服務予人刻板印象　男士欠動機求助　機構APP扶助

11月19日除了是長者日，亦是國際男士日。有關注精神健康的機構公布香港男士精神狀況調查結果，發現逾三成受訪者有中度、或嚴重精神健康風險，逾六成受訪者表示不會找社福機構或專業人士求助。



機構指出，調查結果反映受限於刻板印象和服務宣傳不足，男士沒有足夠的動機及知識去尋找協助，往往會等到情況開始惡化、甚至到無法收拾的地步才求助。該機構在10月推出名手機應用程式冀以線上形式為男士提供協助，程式除提供精神健康資訊，用家也可在程式中預約社工、或臨床心理學家作線上輔導。



34%受訪男士有較高的焦慮症風險

香港心理衞生會推出的賽馬會「再闖男天」計劃，在今年1月至9月透過網上問卷、及電話訪問，了解18歲以上香港男士的精神健康狀況，共收集1,837份有效問卷。

結果發現，逾三成受訪者有中度、或嚴重精神健康風險，當中57%人年屆35至54歲。結果亦發現，有34%受訪者有較高的焦慮症風險、另有27%受訪者有較高的抑鬱症風險。

問到壓力來源，首三項受訪者最感壓力的包括工作、經濟問題、及健康問題。逾六成受訪者表示不會找社福機構或專業人士求助，主要原因包括認為尋求幫助「會被人看不起」丶「是脆弱的表現」丶「尷尬的」，也有受訪者表示是因為不知道如何、或到哪裡可獲得幫助。

香港心理衞生會調查結果顯示，受限於刻板印象和服務宣傳不足，男士沒有足夠的動機及知識去尋找協助，往往到情況開始惡化、甚至到無法收拾的地步，他們才會求助。

12%求助個案曾有自殺念頭

該會也指出，「再闖男天」計劃開始至今，共有49位個人輔導個案，當中有12%的求助個案在接受服務前的三個月內更曾有過自殺念頭，情況令人擔心。

今年已婚、35歲的Eric是其中一位服務使用者，他提到，工作上的不如意、與上司溝通的困難，令他開始容易緊繃，經常感到身體不適，也開始難以集中，失去工作動力，情況持續多月，直至找到香港心理衞生會，並接受計劃下的個案輔導服務和接納與承諾治療小組，情況才有改善。

香港心理衞生會推出名為「Men’s Space」的手機應用程式，以線上形式為男士提供協助。（Apple Store截圖）

推手機程式作線上輔導

該會指，計劃為有需要男士提供工作坊、資訊講座，並將活動及輔導安排在晚上或周末進行，方便男子參與。為進一步回應香港男士的精神健康需要，該會在10月便推出名為「Men’s Space」的手機應用程式，以線上形式為男士提供協助。

據該會介紹，該手機應用程式中，有以工作、健康及家庭等為主題的互動式「自學自療課程」；用家也可在程式中預約社工、或臨床心理學家作線上輔導；用戶也可在程式中的「男士主場」分享及討論生活大小事。