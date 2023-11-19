今日必看8分鐘｜發哥港珠澳大橋跑半馬｜ Tesla高速入彎自炒撞欄

車CAM｜ 堅尼地城Tesla疑行錯路高速入彎改道 自炒撞欄4人傷

假日駕車易生意外。網上流傳一條車Cam片段，拍攝到一輛紅色Tesla電動私家車今早（19日）9時許沿堅尼地城新海旁街行駛，準備左轉入城西道期間失控，撞上路壆的鐵欄和路牌。警方證實今早9時16分左右涉事私家車沿新海旁街右一線東行、左轉入城西道時撞車，車上一對男女和2名男童均告受傷，送瑪麗醫院救治，約4米長的鐵欄和2個路牌被撞毀。

何文田小巴致命意外丨疑無拉好手掣下車 小巴司機圖救車捲車底送院亡

何文田發生奪命車禍，昨晚（18日）10時許，1名75歲鍾姓小巴司機駕駛新款小巴，在常和街近常樂街的掘頭路懷疑下車時，沒有拉好手掣，見到小巴溜前，立即用肉身擋車，但被捲入車底，最終傷重不治，其目擊經過的同性友人本身一臉愁容，不時掩臉，聽到鍾翁死訊後不禁落淚痛哭，氣氛淒酸。

何文田小巴致命意外｜死者同事攜香燭冥鏹路祭 站長：求心安理得

駕駛何文田8號小巴路線僅兩日的75歲鍾姓司機，昨晚（18日）下車取飯盒時，懷疑未有拉好手掣，導致小巴溜前，鍾翁心急救車，並以肉身擋車，捲入車底身亡。今日（19日）下午2時許，死者生前約6名同事到何文田常和街近常樂街現場進行路祭，攜同香燭、冥鏹及食物等，並用火盆燒衣紙。其中小巴站長表示，小巴司機們前來拜祭為求心安理得。

九龍塘2黑衣男投擲汽油彈 疑誤燒酒吧 毗鄰漢堡店事前曾被淋油

九龍塘發生縱火案。今日（19日）凌晨1時許，警方接報指，保安發現有人向聯合道320號建新中心投擲汽油彈，酒吧對開位置燒毀，保安自行撲熄火勢和報警，警員到場調查。

港珠澳大橋半馬｜內地跑手雙手揮國旗應戰 有選手排長龍等廁所

首屆中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松比賽，今日（19日）分三批出發，首場挑戰組賽事延遲10分鐘出發。由於廁所輪候時間長，不少跑手於賽事開始之前，仍然未能抵達起點。

有從內地來港的跑手特意來港比賽，對於能夠踏上港珠澳大橋十分興奮，臉上貼上心形國旗貼紙、雙手揮動國旗暢遊港珠澳大橋；亦有跑手由於輪候流動洗手間，而未能趕得及於起跑時間之前抵達起點，認為安排需要改善。

港珠澳大橋馬拉松｜藝人周潤發參與首場賽事 稱沿途打招呼累過跑步

首屆中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松比賽今日（19日）舉行，藝人周潤發亦是參加者之一，他參加挑戰組賽事，亦是首次挑戰半馬，最後以2小時27分56秒完成賽事。沿途不少選手於比賽中途與發哥搭訕，結伴同跑；衝線一刻，選手爭相與自拍留影，現場一度混亂。

完賽後周潤發表示，賽道中其中一段上斜較為吃力，但不算困難，已預備明年參加渣打馬拉松。

林超英為孫女破戒開冷氣 暑假僅交「負7元」電費 慳電秘密揭開

天文台前台長林超英，在外界眼中是個容不下冷氣的人，但他接受《香港01》專訪時透露，過去暑假為了「服侍」出生不久孫女，破戒有過半數日子的白晝時間，都會開冷氣，不過為了盡量節能，他坦言亦會將冷氣溫度調較成攝氏27度，再加上小風扇送風，一個暑假的電費仍能維持「負7元」。