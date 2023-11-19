聲稱賣狗肉Facebook專頁被網民舉報　方保僑指下架有難度

社交媒體Facebook近日出現兩個專頁聲稱售賣俗稱「香肉」的狗肉專頁，漁農自然護理署及警方跟進調查，也有大批網民向Facebook舉報，但至今晚（19日）均未被刪除。香港互動市務商會創會會長和香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，由於不知專頁創辦人身分，令專頁下架有難度。



一個專頁版主聲稱「呢幾天嘅量已經預訂完了」

近日Facebook 相繼出現名為「掛羊頭賣香肉（正宗）」 及「玉鼎 」專頁，前者用繁字及廣東話字，後者則繁簡夾雜，均是「葯（藥）材湯香肉煲 」及「砂鍋燜香肉」兩款，售價兩斤起計328元，隨後每斤150元，只可點擊WhatsApp及FB Messenger落單。

「掛羊頭賣香肉（正宗）」專頁版主今晚留言稱「呢幾天嘅量已經預訂完了，最快星期3才有貨，歡迎大家PM」，而「玉鼎 」專頁版主昨日也寫有「多謝大家幫我分享比更多人知道，黑粉也是粉」。

由於狗肉又通常俗稱「香肉」，加上宣傳圖片有狗隻圖案，故此引起不少人留言要舉報，除了向FB舉報，也有人報警及向漁護署投訴。

涉用「芋頭扣肉煲」相片扮狗肉菜式 另三張屬羊腩煲

記者對比兩個專業的五幅食物圖，透過Google圖片搜尋，發現「玉鼎 」專頁的兩張相是真羊腩煲相片，包括一張廣泛被傳媒用作資料相；另一張相則可在一個飲食專頁找到局部，都是羊腩煲相片。

至於「掛羊頭賣香肉（正宗）」專頁，左邊的食物相未能在網上找到，但可看是蔬菜為主，而右邊的相則可以一個用簡體字的教煮食網站找到，為芋頭扣肉煲。該專頁的頭像相片，相信下戴自內地一個教煮食網頁，標題有「雷州羊狗肉火鍋」，但內文只提羊肉。

香港互動市務商會創會會長和香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，由於不知專頁創辦人身分，令專頁下架有難度。（受訪者提供相片）

方保僑：警方有權告知Meta專頁可能觸犯法例

方保僑指，市民可投訴相關專頁，Facebook母公司Meta會再就相關投訴查看是否有需要關閉專頁，但過程需時。他又指，警方亦有權告知Meta有相關專頁可能觸犯法例，但由於專頁資料過少難以追查創辦人。

漁護署今日表示，在近日的恆常網上巡查中，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告帖文，已即時展開調查，並會聯絡警方一同跟進。署方續指，正調查該網店的活動及帖文，蒐集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控。

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